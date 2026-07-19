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Посольство США в Україні тимчасово очолила Сандра Аудкірк
Тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала кар’єрна дипломатка Сандра Аудкірк. Вона має понад 30 років дипломатичного досвіду, працювала в структурах Пентагону та очолювала Американський інститут на Тайвані.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення посольства США в Україні.
Аудкірк представляла інтереси США у різних країнах світу понад три десятиліття. З 2024 року вона працювала в Міністерстві оборони США: спочатку була заступницею директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла, а згодом стала цивільною заступницею та радницею з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.
У 2021-2024 роках Аудкірк очолювала Американський інститут на Тайвані. За кордоном вона також працювала в Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні.
Дипломатка володіє китайською мандаринською та турецькою мовами.
У червні дипломатичну місію в Україні завершила попередня тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс.
У квітні Financial Times писало, що Девіс піде з посади, адже розчарована відсутністю підтримки Києва американським президентом Дональдом Трампом.