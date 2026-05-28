Элитную квартиру российского нефтетрейдера в центре Киева передали в управление АРМА

По ходатайству прокуроров Печерской окружной прокуратуры столицы суд наложил арест на элитную квартиру в престижном жилом комплексе на Кловском спуске. Недвижимость, которая косвенно принадлежит подсанкционному нефтяному бизнесмену из РФ, передана в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материалы следствия.

Речь идет об апартаментах площадью почти в 200 квадратных метров, рыночная стоимость которых оценивается примерно в 700 тысяч долларов.

Обход санкций и фиктивные владельцы

Правоохранители установили, что владелец жилья руководил рядом топливных компаний. Они обеспечивали масштабные поставки российских нефтепродуктов на украинский рынок прямо с нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

Следствие разоблачило следующие детали махинаций:

Оффшорная схема: чтобы обойти действующие ограничения, дельцы использовали сфальсифицированную документацию. Согласно бумагам, топливо якобы принадлежало транзитным компаниям, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах.

Попадание под санкции: в мае 2023 года решением СНБО российский коммерсант был внесен в официальный санкционный список за финансовую и логистическую поддержку вооруженной агрессии против Украины. Блокировка предполагала полный запрет пользоваться или распоряжаться активами на территории государства.

Попытка скрыть имущество: узнав санкции, бизнесмен оперативно переоформил столичную квартиру на подконтрольное подставное лицо. Так он планировал уберечь недвижимость от предстоящего изъятия правоохранительными органами.

Следователи судьи Печерского районного суда удовлетворили требования прокуроров, заблокировав имущество для сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве и недопущения вывода активов за границу.

Напомним, в Закарпатье арестовали известный санаторий и источник минеральной воды. Тогда по решению Печерского районного суда Киева под арест попал имущественный комплекс известной здравницы "Цветок Полонины" вместе с промышленной скважиной. Все эти объекты также были переданы в управление АРМА через разоблаченные правоохранителями возможные коррупционные схемы.