Елітну квартиру російського нафтотрейдера в центрі Києва передали в управління АРМА

За клопотанням прокурорів Печерської окружної прокуратури столиці суд наклав арешт на елітну квартиру в престижному житловому комплексі на Кловському узвозі. Нерухомість, яка опосередковано належить підсанкційному нафтовому бізнесмену з РФ, передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріали слідства.

Йдеться про апартаменти площею майже 200 квадратних метров, ринкова вартість яких оцінюється приблизно у 700 тисяч доларів.

Обхід санкцій та фіктивні власники

Правоохоронці встановили, що власник житла керував низкою паливних компаній. Вони забезпечували масштабні поставки російських нафтопродуктів на український ринок безпосередньо з нафтопереробних заводів країни-агресора.

Слідство викрило такі деталі махінацій:

Офшорна схема: щоб обійти чинні обмеження, ділки використовували сфальсифіковану документацію. Згідно з паперами, паливо нібито належало транзитним компаніям, зареєстрованим в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Потрапляння під санкції: у травні 2023 року рішенням РНБО російського комерсанта внесли до офіційного санкційного списку за фінансову та логістичну підтримку збройної агресії проти України. Блокування передбачало повну заборону користуватися чи розпоряджатися активами на території держави.

Спроба сховати майно: дізнавшись про санкції, бізнесмен оперативно переоформив столичну квартиру на підконтрольну підставну особу. Так він планував уберегти нерухомість від майбутнього вилучення правоохоронними органами.

Слідчі судді Печерського районного суду задовольнили вимоги прокурорів, заблокувавши майно для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення виведення активів за кордон.

