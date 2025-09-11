Запланована подія 2

Эмануэле Вольпе стал советником гендиректора "Энергетической компании Украины": что о нем известно

Эмануэле Вольпе (Emanuele Volpe) стал советником генерального директора АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) Виталия Бутенко. Он будет отвечать за интеграцию новейших технологий в операционную деятельность компании и внедрение инновационных решений в сфере распределенной генерации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ЭКУ.

Эмануэле Вольпе также присоединится к взаимодействию с международными стейкхолдерами, инвесторами и донорами для привлечения международного опыта и партнерств по внедрению передовых технологий в этой сфере.

"Я рад присоединиться к команде ЭКУ, являющейся драйвером рыночной интеграции в этом сегменте, чтобы вместе с международными партнерами и общинами внедрять современные технологии и создавать эффективные решения для энергетической независимости страны", — отметил Вольпе.

Что известно о Вольпе?

Эмануэле имеет более 20 лет опыта в энергетическом секторе, из которых восемь провел в Украине, реализовав более 60 инновационных проектов. До переезда в Украину он работал в международной энергетической компании Enel, которая присутствует в 34 странах мира , где занимается техническими проектами в нефтегазовой отрасли. Также работал над техническими проектами в HIRSCH Group и Amec Foster Wheeler в области нефти и газа. В 2018 году он создал и возглавил направление инноваций в группе ДТЭК. По образованию он аэрокосмический инженер. Учился в Политехническом университете Милана (Италия).

Об ЭКУ

Акционерное общество "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) - национальная энерготрейдинговая компания, осуществляющая операции по покупке, продаже и поставке энергоресурсов для коммерческих клиентов. Компания на 100% принадлежит государству в лице Фонда государственных имуществ Украины.

В ноябре 2023 года ЭКУ присоединилась к Украинской ветроэнергетической ассоциации, которая объединяет 100% производителей электроэнергии по энергии ветра в Украине.

По состоянию на февраль 2024 года компания, согласно ее заявлениям, входила в топ-5 трейдеров на украинском электроэнергетическом рынке по объемам сделок с электроэнергией.

Напомним, в прошлом году наблюдательный совет акционерного общества " Энергетическая компания Украины " 26 сентября провел свое первое заседание, избрав на нем своим председателем Питера Стайлза.

Автор:
Татьяна Ковальчук