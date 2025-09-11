Емануеле Вольпе став радником гендиректора "Енергетичної компанії України": що про нього відомо

Емануеле Вольпе (Emanuele Volpe) став радником генерального директора АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) Віталія Бутенка. Він відповідатиме за інтеграцію новітніх технологій в операційну діяльність компанії та впровадженні інноваційних рішень у сфері розподіленої генерації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ЕКУ.

Емануеле Вольпе також долучиться до взаємодії з міжнародними стейкхолдерами, інвесторами та донорами для залучення міжнародного досвіду та партнерств для впровадження передових технологій у цій сфері.

"Я радий приєднатися до команди ЕКУ, яка є драйвером ринкової інтеграції в цьому сегменті, щоб разом із міжнародними партнерами і громадами впроваджувати сучасні технології та створювати ефективні рішення для енергетичної незалежності країни", — зазначив Вольпе.

Що відомо про Вольпе?

Емануеле має понад 20 років досвіду в енергетичному секторі, з яких вісім провів в Україні, реалізувавши понад 60 інноваційних проєктів. До переїзду в Україну він працював у міжнародній енергетичній компанії Enel, яка присутня у 34 країнах світу, де займався технічними проєктами в нафтогазовій галузі. Також працював над технічними проєктами в HIRSCH Group та Amec Foster Wheeler в сфері нафти і газу. У 2018 році він створив і очолив напрям інновацій у групі ДТЕК. За освітою він аерокосмічний інженер. Навчався у Політехнічному університеті Мілана (Італія).

Про ЕКУ

Акціонерне товариство "Енергетична компанія України" (ЕКУ) — національна енерготрейдингова компанія, що здійснює операції з купівлі, продажу та постачання енергоресурсів для комерційних клієнтів. Компанія на 100 % належить державі в особі Фонду державного майна України.

У листопаді 2023 року ЕКУ долучилася до Української вітроенергетичної асоціації, яка об’єднує 100% виробників електроенергії з енергії вітру в Україні

Станом на лютий 2024 року компанія, відповідно до її заяв, входила до топ-5 трейдерів на українському електроенергетичному ринку за обсягами операцій з електроенергією.

Нагадаємо,минулого року наглядова рада акціонерного товариства "Енергетична компанія України" 26 вересня провела своє перше засідання, обравши на ньому своїм головою Пітера Стайлза.