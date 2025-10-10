Энергетики восстановили часть повреждений после ночной атаки: в Киеве заживало более полумиллиона потребителей

Энергетикам удалось восстановить часть оборудования, поврежденного во время ночной массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру. Благодаря этому идет процесс заживления потребителей на Левобережье Киева.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

На утро вынужденные аварийные отключения остаются действующими в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в Запорожской — для промышленных потребителей.

В Черниговской области одновременно применяются три очереди обесточений из-за последствий предыдущих атак на энергообъекты.

"Продолжается ликвидация последствий ночной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты во всех пострадавших регионах. Если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — призвали в Минэнерго.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в течение дня Черкасская область полностью заживлена, а в Донецкой области отменены графики аварийных отключений. В Киеве работы продолжаются – возобновлено электроснабжение для 540 тысяч потребителей.

В отдельных районах столицы и ряде областей аварийные отключения продолжают действовать. На Днепропетровщине и Запорожье ограничения касаются только промышленности, в то время как в Черниговской области остаются графики почасовых отключений.

По ее словам, по состоянию на 19.00 в Киеве уже полностью восстановили водоснабжение во всех районах. Запустили инфраструктуру водоснабжения в Кировоградской области, вода повсюду будет в кранах до утра.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для защиты энергетической системы Украины необходимо прикрыть средствами ПВО 203 ключевых объекта.

"Я сегодня смотрю на ставке 203 ключевых объектов Украины, которые нужно нам защищать ПВО. То есть я не хочу говорить, что мы сделали и сколько у нас систем, но вы поймете, что это 203. Объектов гораздо больше, но я говорю о ключевых", - сказал глава государства во время брифинга.

Напомним, 10 октября армия РФ нанесла массированного удара по энергетическим объектам Украины. Есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.