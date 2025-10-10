Енергетики відновили частину пошкоджень після нічної атаки: у Києві заживлено понад пів мільйона споживачів

Енергетикам вдалося відновити частину обладнання, пошкодженого під час нічної масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Завдяки цьому триває процес заживлення споживачів на Лівобережжі Києва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.

Станом на ранок вимушені аварійні відключення залишаються чинними у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях, а також у Запорізькій — для промислових споживачів.

У Чернігівській області водночас застосовуються три черги знеструмлень — через наслідки попередніх атак на енергооб’єкти.

"Триває ліквідація наслідків нічної ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти в усіх постраждалих регіонах. Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо", — закликали в Міненерго.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що протягом дня Черкаську область повністю заживлено, а на Донеччині скасовано графіки аварійних відключень. У Києві роботи тривають — відновлено електропостачання для 540 тисяч споживачів.

В окремих районах столиці та низки областей аварійні відключення продовжують діяти. На Дніпропетровщині та Запоріжжі обмеження стосуються лише промисловості, тоді як на Чернігівщині залишаються графіки погодинних відключень.

За її словами, станом на 19:00 у Києві вже повністю відновили водопостачання в усіх районах. Запустили інфраструктуру водопостачання у Кіровоградській області, вода всюди буде в кранах до ранку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що для захисту енергетичної системи України необхідно прикрити засобами ППО 203 ключові об’єкти.

"Я сьогодні дивлюся на ставці 203 ключових об'єктів України, які потрібно нам захищати ППО. Тобто, я не хочу казати, що ми зробили і скільки у нас систем, але ви зрозумієте, що це 203. Об'єктів набагато більше, але я говорю про ключові", — сказав глава держави під час брифінгу.

Нагадаємо, 10 жовтня армія РФ завдала масованого удару по енергетичних обʼєктах України. Є пошкодження в енергетичних мережах і комунальних системах у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.