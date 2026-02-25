Энергия для больниц и школ: Израиль передал 100 портативных систем питания Киевской области

Посольство Израиля и агентство МАШАВ обеспечили Киевщину сотней портативных систем резервного питания. Данная помощь направлена на поддержание энергонезависимости критически важных объектов области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили "Укринформу" в пресс-службе посольства.

Церемония передачи состоялась 25 февраля с участием главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника и заместителя главы миссии посольства Израиля в Украине Милы Цур.

"Больницы должны непрерывно работать. Школы и укрытия должны оставаться безопасными. Семьи должны иметь возможность оставаться на связи. Электроэнергия является фундаментом, который позволяет общинам выстоять и восстанавливаться", - подчеркнула Цур в выступлении на церемонии.

В посольстве напомнили, что накануне у министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара был телефонный разговор с главой украинской дипломатии Андреем Сибигой относительно гуманитарной помощи для Киевщины, учитывая сложную энергетическую ситуацию.

Как Израиль помогает Украине

С февраля 2022, с начала полномасштабной войны, Израиль уже оказал Украине значительную гуманитарную помощь. Она включала в себя организацию воздушных и наземных "мостов" для поставки продовольствия, медикаментов и другого необходимого оборудования.

В первые месяцы войны также функционировал полевой госпиталь, а в первом квартале 2025 года сотни генераторов были распределены среди пострадавших от обстрелов регионов.

Летом 2025 года Израиль заявил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи Украине. В частности, речь идет о системах водоснабжения, предназначенных для сотен тысяч жителей восточных областей, где инфраструктура водоснабжения пострадала от российских обстрелов.