Енергія для лікарень та шкіл: Ізраїль передав 100 портативних систем живлення для Київської області

Церемонія передачі 100 портативних систем живлення
Нова партія допомоги від Ізраїлю уже в області Фото: пресслужба Посольства Ізраїлю в Україні

Посольство Ізраїлю та агенція МАШАВ забезпечили Київщину сотнею портативних систем резервного живлення. Ця допомога спрямована на підтримку енергонезалежності критично важливих об'єктів області.

Як пише Delo.ua, про це повідомили "Укрінформу" у пресслужбі посольства.

Церемонія передачі відбулася 25 лютого за участі голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника та заступниці голови місії посольства Ізраїлю в Україні Міли Цур.

“Лікарні повинні безперервно працювати. Школи та укриття мають залишатися безпечними. Родини повинні мати змогу залишатися на зв’язку. Електроенергія є фундаментом, який дозволяє громадам вистояти та відновлюватися,” - наголосила Цур у виступі на церемонії.

У посольстві нагадали, що напередодні міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар мав телефонну розмову з главою української дипломатії Андрієм Сибігою щодо гуманітарної допомоги для Київщини з огляду на складну енергетичну ситуацію.

Як Ізраїль допомагає Україні

З лютого 2022 року, від початку повномасштабної війни, Ізраїль вже надав Україні значну гуманітарну допомогу. Вона включала організацію повітряних та наземних "мостів" для постачання продовольства, медикаментів та іншого необхідного обладнання.

У перші місяці війни також функціонував польовий госпіталь, а в першому кварталі 2025 року сотні генераторів було розподілено серед регіонів, що постраждали від обстрілів.  

Влітку 2025 року Ізраїль заявив про надання додаткової гуманітарної допомоги Україні. Зокрема, йдеться про системи водопостачання, призначені для сотень тисяч жителів східних областей, де інфраструктура водопостачання постраждала від російських обстрілів.

Автор:
Тетяна Бесараб