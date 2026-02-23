Медичні заклади Києва отримали від Азербайджану 11 потужних генераторів (ФОТО)

Україна отримала чергову партію гуманітарної допомоги від Азербайджану. Вантаж включає 11 генераторів, загальна потужність яких становить 2,4 МВт. Отримане обладнання вже розподілене та передане закладам охорони здоров'я столиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

До переліку установ, що отримали техніку, увійшли:

спеціалізовані лікарні та міські клінічні заклади;

поліклініка Національного медичного університету імені Богомольця;

Національний інститут фтизіатрії, пульмонології та алергології;

служби невідкладної медичної допомоги; діагностичні центри.

генератор / Міненерго

Заступник міністра енергетики Микола Колісник зазначив: "Надане обладнання посилить стійкість нашої соціальної та медичної інфраструктури у часи, коли росія прицільно атакує українську енергетику в період найлютіших морозів. У нинішніх умовах надійне резервне виробництво електроенергії для закладів охорони здоров'я має критичне гуманітарне значення".

генератор, преставники Азербайджана / Міненерго

Ці установки забезпечать безперебійне електропостачання для пацієнтів та персоналу вразливих груп населення.

Допомога Азербайджану

З березня 2022 року Україна отримала від азербайджанської сторони 149 гуманітарних вантажів. Сумарна вага переданого енергетичного обладнання перевищує 2 300 тонн, а його вартість оцінюється у 10,5 мільйонів євро.

Окрім генераторів, допомога включала:

силові трансформатори;

трансформаторні підстанції;

кабельну продукцію;

інше критично важливе обладнання для ремонтних робіт.

Надані ресурси використовуються українськими енергетиками для відновлення пошкоджених об'єктів та підтримки стабільної роботи енергосистеми країни.

Нагадаємо, наприкінці січня 2026 року Азербайджан відправив в Україну критично важливе електрообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Черговий вантаж було відправлено з території Сумгаїтського технологічного парку.