Медицинские заведения Киева получили от Азербайджана 11 мощных генераторов (ФОТО)

Украина получила очередную партию гуманитарной помощи Азербайджана. Груз включает 11 генераторов, общая мощность которых составляет 2,4 МВт. Полученное оборудование уже распределено и передано здравоохранениям столицы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

В список учреждений, получивших технику, вошли:

  • специализированные больницы и городские клинические учреждения;
  • поликлиника Национального медицинского университета имени Богомольца;
  • Национальный институт фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии;
  • службы неотложной медицинской помощи; диагностические центры
Заместитель министра энергетики Николай Колесник отметил: "Предоставленное оборудование усилит устойчивость нашей социальной и медицинской инфраструктуры во времена, когда россия прицельно атакует украинскую энергетику в период злейших морозов. В нынешних условиях надежное резервное производство электроэнергии для учреждений здравоохранения имеет критическое гуманитарное состояние.

Эти установки обеспечат бесперебойное электроснабжение для пациентов и персонала уязвимых групп населения.

Помощь Азербайджану

С марта 2022 Украина получила от азербайджанской стороны 149 гуманитарных грузов. Суммарный вес переданного энергетического оборудования превышает 2300 тонн, а его стоимость оценивается в 10,5 миллионов евро.

Кроме генераторов, помощь включала:

  • силовые трансформаторы;
  • трансформаторные подстанции;
  • кабельную продукцию;
  • другое критически важное оборудование для ремонтных работ.

Предоставленные ресурсы используются украинскими энергетиками для восстановления поврежденных объектов и поддержки стабильной работы энергосистемы страны.

Напомним, в конце января 2026 Азербайджан отправил в Украину критически важное электрооборудование для восстановления энергетической инфраструктуры. Очередной груз был отправлен с территории Сумгаитского технологического парка.

Автор:
Татьяна Ковальчук