"Энергоатом" отчитался, сколько электроэнергии выработали АЭС в 2025 году

НАЭК "Энергоатом" полностью выполнила план по производству электроэнергии на 2025 год на 100,8%. Ожидаемое производство электроэнергии на конец декабря составило 54,1 мдрд кВт·ч.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что таких показателей удалось добиться благодаря сокращению продолжительности ремонтных работ и качественному и оперативному проведению ремонтной кампании.

"Приоритетом для "Энергоатома" остается не только стабильное производство электроэнергии, но и повышение номинальной мощности энергоблоков", - отмечают в компании.

Там добавили, что, несмотря на постоянные обстрелы отечественной энергетической инфраструктуры, атомщики прилагают все усилия для обеспечения стабильной работы АЭС.

Также "Энергоатом" за январь - декабрь 2025 выплатил 168,54 млрд грн в поддержку доступности электроэнергии для населения по механизму возложения специальных обязанностей

Это на 15 млрд грн больше, чем годом ранее. В 2024 году Энергоатом оплатил услугу ПСО 153,18 млрд грн (с НДС).

Благодаря этим средствам государство смогло удерживать тариф на электроэнергию для миллионов украинских семей на уровне ниже рыночного.

В частности, за плановую услугу ПСО декабря 2025 года "Энергоатом" направил почти 17,97 млн грн, продолжая нести ключевую финансовую нагрузку в системе поддержки социального тарифа.

Напомним, 31 декабря номинационный комитет утвердил независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".