"Енергоатом" відзвітував, скільки електроенергії виробили АЕС у 2025 році

НАЕК "Енергоатом" повністю виконала план із виробництва електроенергії на 2025 рік на 100,8%. Очікуване виробництво електроенергії станом на кінець грудня становило 54,1 мдрд кВт·год.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що таких показників вдалося досягти завдяки скороченню тривалості ремонтних робіт та якісному й оперативному проведенню ремонтної кампанії.

"Пріоритетом для "Енергоатома" залишається не лише стабільне виробництво електроенергії, а й підвищення номінальної потужності енергоблоків", - наголошують в компанії.

Там додали, що попри постійні обстріли вітчизняної енергетичної інфраструктури, атомники докладають усіх зусиль для забезпечення стабільної роботи АЕС.

Також "Енергоатом" за січень - грудень 2025 року виплатив 168,54 млрд грн на підтримку доступності електроенергії для населення за механізмом покладення спеціальних обов'язків

Це на 15 млрд грн більше, ніж роком раніше. У 2024 році Енергоатом сплатив за послугу ПСО 153,18 млрд грн (з ПДВ).

Завдяки цим коштам держава змогла утримувати тариф на електроенергію для мільйонів українських родин на рівні, нижчому за ринковий.

Зокрема, за планову послугу ПСО грудня 2025 року "Енергоатом" спрямував майже 17,97 млн грн, продовжуючи нести ключове фінансове навантаження у системі підтримки соціального тарифу.

Нагадаємо, 31 грудня номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом".