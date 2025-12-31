"Енергоатом" отримав чотирьох незалежних членів нової наглядової ради: що про них відомо

31 грудня номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Як пише Delo.ua, про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд продовжує оновлення стратегічних підприємств енергетики.

"Сьогодні номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Відбір проведено одноголосно. До складу комітету входять представники Уряду та незалежні спостерігачі — ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмен", - наголосила очільниця уряду.

Хто у наглядовій раді

Свириденко повідомила, що незалежними членами наглядової ради будуть:

Руміна Велші — міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду, яка працює понад 40 років у галузі. Вона очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів.

Лаура Гарбенчуте-Бакієне — фахівчиня з фінансів, аудиту й управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі. Має понад 25 років досвіду. Займала керівні ролі у PwC (США, Україна, Литва), робота з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об'єктах, зокрема Ігналінській АЕС.

Патрік Фрагман — інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі з понад тридцятирічним досвідом. Колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company.

Бріс Буюон — юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління. Обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy, відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.

Свириденко пообіцяла, що відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня.

Також тривають державні аудити "Енергоатома" та підприємств оборонної сфери.

Аудит державних компаній

Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору після оприлюднення справи НАБУ "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам ключових держпідприємств доручено перевірити ефективність контролю за виконавчими органами, дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни та порядку закупівель. Вони також мають вжити заходів для покращення корпоративного управління та посилення відповідальності посадових осіб.

Вже розпочато перезапуск "Енергоатому" після корупційного скандалу, включно з відстороненням керівництва.