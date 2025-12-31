Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
"Энергоатом" получил четырех независимых членов нового наблюдательного совета: что о них известно

Энергоатом
"Энергоатом" получил четырех независимых членов нового наблюдательного совета / Укринформ

31 декабря номинационный комитет утвердил независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство продолжает обновление стратегических предприятий энергетики.

"Сегодня номинационный комитет утвердил независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Отбор проведен единогласно. В состав комитета входят представители Правительства и независимые наблюдатели - ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмен", - подчеркнула глава правительства.

Кто в наблюдательном совете

Свириденко сообщила, что независимыми членами наблюдательного совета будут:

  • Румина Уэлши – международная экспертка по ядерной безопасности и регуляторному надзору, которая работает более 40 лет в отрасли. Она возглавляла ядерный регулятор Канады, Комиссию по стандартам безопасности МАГАТЭ и Ассоциацию международных ядерных регуляторов.
  • Лаура Гарбенчуте-Бакиене — специалист по финансам, аудиту и управлению рисками в энергетике и инфраструктуре. Имеет более 25 лет опыта. Занимала руководящие роли в PwC (США, Украина, Литва), работа с аудитом и рисками на стратегических энергетических объектах, в частности, Игналинской АЭС.
  • Патрик Фрагман — инженер и международный управленец в ядерной и энергетической отрасли с более чем тридцатилетним опытом. Бывший президент и CEO Westinghouse Electric Company.
  • Брис Буюон – юрист по энергетическому регулированию и корпоративному управлению. Занимал руководящие должности в EDF International и EDF Energy, отвечал за юридические, комплаенс и регуляторные функции, работал в Государственном совете Франции и Комиссии по регулированию энергетики.
Фото 2 — "Энергоатом" получил четырех независимых членов нового наблюдательного совета: что о них известно

Свириденко пообещала, что отбор трех представителей государства в наблюдательный совет будет завершен в первой половине января.

Также продолжаются государственные аудиты "Энергоатома" и предприятий оборонной сферы.

Аудит государственных компаний

Кабмин начал   масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору после обнародования дела НАБУ "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам ключевых госпредприятий поручено проверить эффективность контроля над исполнительными органами, соблюдения антикоррупционной политики, финансовой дисциплины и порядка закупок. Они также должны принять меры по улучшению корпоративного управления и усилению ответственности должностных лиц.

Уже начат перезапуск "Энергоатома" после коррупционного скандала, включая отстранение руководства .

Автор:
Светлана Манько