"Энергоатом" получил четырех независимых членов нового наблюдательного совета: что о них известно

31 декабря номинационный комитет утвердил независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство продолжает обновление стратегических предприятий энергетики.

"Сегодня номинационный комитет утвердил независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Отбор проведен единогласно. В состав комитета входят представители Правительства и независимые наблюдатели - ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмен", - подчеркнула глава правительства.

Кто в наблюдательном совете

Свириденко сообщила, что независимыми членами наблюдательного совета будут:

Румина Уэлши – международная экспертка по ядерной безопасности и регуляторному надзору, которая работает более 40 лет в отрасли. Она возглавляла ядерный регулятор Канады, Комиссию по стандартам безопасности МАГАТЭ и Ассоциацию международных ядерных регуляторов.

Свириденко пообещала, что отбор трех представителей государства в наблюдательный совет будет завершен в первой половине января.

Также продолжаются государственные аудиты "Энергоатома" и предприятий оборонной сферы.

Аудит государственных компаний

Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору после обнародования дела НАБУ "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам ключевых госпредприятий поручено проверить эффективность контроля над исполнительными органами, соблюдения антикоррупционной политики, финансовой дисциплины и порядка закупок. Они также должны принять меры по улучшению корпоративного управления и усилению ответственности должностных лиц.

Уже начат перезапуск "Энергоатома" после коррупционного скандала, включая отстранение руководства .