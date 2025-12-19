"Энергоатом" создает производство ядерного топлива в Украине: что уже сделано (ФОТО)

"Энергоатом" в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse создает производство ядерного топлива в Украине. Технологии США стали стандартом для наших энергоблоков ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Полномасштабная агрессия России против Украины окончательным аргументом: сотрудничество со страной-агрессором в ядерной отрасли должно быть прекращено навсегда. Путь к диверсификации был длительным и сложным, но сегодня есть результат — украинские АЭС больше не нуждаются в российских поставках.

Монополия РФ – это миф.

После распада СССР Украина получила мощные АЭС, но оказалась в технологической ловушке одного поставщика - российской компании "ТВЭЛ". Первые шаги к свободе начались в 1992 году, когда Westinghouse предложила свою поддержку.

Через десятилетия инженерных испытаний, создание Центра проектирования в Харькове и успешные тесты на Южноукраинской АЭС Украина доказала всему миру: российская монополия — это миф. В сентябре 2023 года Ровенская АЭС стала первой, кто загрузил американское топливо в реактор типа ВВЭР-440, что раньше считалось технически невозможным.

Украина начинает собственное производство

Сегодня сотрудничество вышло на новый уровень. В 2025 году подразделение "Энергоатома" официально получило статус аттестованного поставщика Westinghouse. Это открывает путь к серийному изготовлению хвостовиков для топливных сборок ВВЭР-1000, которое запланировано на 2026 год. В настоящее время завершается этап квалификации головок для этих сборников.

Кроме того, благодаря подписанным соглашениям с Westinghouse, Украина получает:

техническую документацию;

собственное оборудование;

подготовленный персонал.

Энергоатом

Это магистральное направление государственной политики, которое делает нашу страну равным игроком на мировом ядерном рынке.

"История диверсификации ядерного топлива для украинских АЭС – это пример того, как последовательность, научный подход и международное сотрудничество способны обеспечить реальную энергетическую безопасность. Сейчас "Энергоатом" диверсифицировал поставки и создает собственное производство, избавившись от монополии России", — отметили в компании.

Напомним, 24 сентября 2025 года Южноукраинский городской совет единогласно поддержал проект Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" по строительству технологического комплекса по изготовлению тепловыделяющих сборок (ТКИВС).