"Энергоатом" направил 148 млрд грн в поддержку льготного тарифа на электроэнергию для населения

С января по ноябрь 2025 года АО "НАЭК "Энергоатом" полностью выполнило свои обязательства, уплатив 148 миллиардов гривен услуги ПСО (электроэнергия для населения по фиксированной и более низкой цене). За последний месяц осени "Энергоатом" перечислил 16 млрд 154 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Это позволило государству в условиях военных вызовов удерживать тариф на электроэнергию для миллионов украинских семей на уровне ниже рыночного.

Как отметили в пресс-службе, компания покрывает около 85% объемов финансовой нагрузки, необходимой для выполнения специальных обязанностей по защите общественных интересов. В целом прогнозная стоимость услуги ПСО для "Энергоатома" в 2025 году составляет 166 млрд грн (с НДС).

Справочно

Услуга ПСО (PSO – Public Service Obligation) — это механизм в энергетике Украины, когда государство кладет специальные обязанности на участников рынка поставлять электроэнергию населению по фиксированной цене ниже рыночной, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на людей во время кризисов, финансируя разницу за счет других игроков рынка или собственных. Это инструмент для обеспечения социальной стабильности, а не постоянное состояние рынка, и он предусматривает временное регулирование, как фиксация тарифов на свет для населения

Напомним, с таном на 27 ноября 2025 года АО "НАЭК "Энергоатом" уплатило в государственный бюджет Украины 40,2 млрд грн в виде налогов, обязательных платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.