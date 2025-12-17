"Енергоатом" спрямував 148 млрд грн на підтримку пільгового тарифу на електроенергію для населення

З січня по листопад 2025 року АТ "НАЕК "Енергоатом" повністю виконало свої зобов’язання, сплативши 148 мільярдів гривень послуги ПСО (електроенергія для населення за фіксованою та нижчою ціною). За останній місяць осені "Енергоатом" перерахував 16 млрд 154 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Це дозволило державі в умовах воєнних викликів утримувати тариф на електроенергію для мільйонів українських родин на рівні, нижчому за ринковий.

Як зазначили в пресслужбі, компанія покриває близько 85% обсягів фінансового навантаження, необхідного для виконання спеціальних обов’язків щодо захисту загальносуспільних інтересів. Загалом прогнозна вартість послуги ПСО для "Енергоатому" у 2025 році становить 166 млрд грн (з ПДВ).

Довідково

Послуга ПСО (PSO – Public Service Obligation) — це механізм в енергетиці України, коли держава кладе спеціальні обов'язки на учасників ринку постачати електроенергію населенню за фіксованою ціною, нижчою за ринкову, щоб зменшити фінансове навантаження на людей під час криз, фінансуючи різницю за рахунок інших гравців ринку або власних коштів. Це інструмент для забезпечення соціальної стабільності, а не постійний стан ринку, і він передбачає тимчасове регулювання, як от фіксація тарифів на світло для населення

Нагадаємо, станом на 27 листопада 2025 року АТ "НАЕК "Енергоатом" сплатило до державного бюджету України 40,2 млрд грн у вигляді податків, обов’язкових платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.