Аудит оборонних підприємств розпочнеться вже у грудні: триває перевірка "Енергоатому"

Триває аудит НАЕК "Енергоатом", проміжні результати якого очікуються наприкінці грудня. Аудити в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона розповіла, що заслухала звіт заступниці голови Державної аудиторської служби України Юлії Солянік щодо підготовки до проведення аудитів підприємств енергетичної й оборонної сфери.

"Триває аудит НАЕК "Енергоатом": перевірки здійснюються на 10 філіях компанії. Очікуємо на проміжні результати наприкінці грудня. У 20-х числах грудня починаються аудити в оборонній сфері, зокрема 22 підприємств АТ "Українська оборонна промисловість", а також перевірки на державних підприємств Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу" за період 2022-2025 роки", - наголосила Свириденко.

За її словами, перші результати перевірок очікуються у січні.

Також прем'єр-міністерка доручила Держаудитслужбі щотижня звітувати про перебіг перевірок та надати вичерпну інформацію за фактом їх проведення правоохоронним органам.

Раніше уряд дав старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", його дочірніх компаній, "Агенції оборонних закупівель" та "Державного оператора тилу".

Заступниця голови Держаудитслужби також доповіла про результати моніторингу оборонних закупівель, проведених державними підприємствами Міноборони АОЗ і ДОТ за період 2024-2025 рр.

"У процесі моніторингу виявлено низку недосконалостей в організації та проведенні закупівель. Доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення", - підкреслила очільниця уряду.

Аудит державних компаній

Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору після оприлюднення справи НАБУ "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам ключових держпідприємств доручено перевірити ефективність контролю за виконавчими органами, дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни та порядку закупівель. Вони також мають вжити заходів для покращення корпоративного управління та посилення відповідальності посадових осіб.