Новости
Аудит оборонных предприятий начнется уже в декабре: продолжается проверка "Энергоатома"

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко / Правительственный портал

Продолжается аудит НАЭК "Энергоатом", промежуточные результаты которого ожидаются в конце декабря. Аудиты в оборонной сфере начнутся в 20 числах декабря.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она рассказала, что заслушала отчет заместителя главы Государственной аудиторской службы Украины Юлии Соляник о подготовке к проведению аудитов предприятий энергетической и оборонной сферы.

"Продолжается аудит НАЭК "Энергоатом": проверки осуществляются на 10 филиалах компании. Ожидаем промежуточные результаты в конце декабря. В 20-х числах декабря начинаются аудиты в оборонной сфере, в частности 22 предприятий АО "Украинская оборонная промышленность", а также проверки на государственных предприятий Министерства обороны "Агентство ЕС" 2022-2025 годы", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, первые результаты проверок ожидаются в январе.

Также премьер-министр поручила Госаудитслужбе еженедельно отчитываться о ходе проверок и предоставить исчерпывающую информацию по факту их проведения правоохранительным органам.

Ранее правительство дало старт аудиту АО "Украинская оборонная промышленность", его дочерних компаний, "Агентству оборонных закупок" и "Государственному оператору тыла".

Зампред Госаудитслужбы также доложила о результатах мониторинга оборонных закупок, проведенных государственными предприятиями Минобороны АОЗ и ГОТ за период 2024-2025 гг.

"В процессе мониторинга выявлен ряд несовершенств в организации и проведении закупок. Поручила соответствующим органам внести изменения для их устранения", - подчеркнула глава правительства.

Аудит государственных компаний

Кабмин начал   масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору после обнародования дела НАБУ "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам ключевых госпредприятий поручено проверить эффективность контроля над исполнительными органами, соблюдения антикоррупционной политики, финансовой дисциплины и порядка закупок. Они также должны принять меры по улучшению корпоративного управления и усилению ответственности должностных лиц.

Автор:
Светлана Манько