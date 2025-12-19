Запланована подія 2

"Енергоатом" створює виробництво ядерного палива в Україні: що вже зроблено (ФОТО)

"Енергоатом" у співпраці з американською компанією Westinghouse створює виробництво ядерного палива в Україні. Технології США стали стандартом для наших енергоблоків ВВЕР-1000 та ВВЕР-440. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АТ "Енергоатом".

Повномасштабна агресія Росії проти України остаточним аргументом: співпраця з країною-агресором у ядерній галузі має бути припинена назавжди. Шлях до диверсифікації був тривалим та складним, але сьогодні є результат — українські АЕС більше не потребують російських поставок.

Монополія РФ — це міф

Після розпаду СРСР Україна отримала потужні АЕС, але опинилася в технологічній пастці одного постачальника — російської компанії "ТВЕЛ". Перші кроки до свободи почалися ще у 1992 році, коли Westinghouse запропонувала свою підтримку.

Через десятиліття інженерних випробувань, створення Центру проєктування у Харкові та успішні тести на Південноукраїнській АЕС, Україна довела всьому світу: російська монополія — це міф. У вересні 2023 року Рівненська АЕС стала першою, хто завантажив американське паливо у реактор типу ВВЕР-440, що раніше вважалося технічно неможливим.

Україна починає власне виробництво

Сьогодні співпраця вийшла на новий рівень. У 2025 році підрозділ "Енергоатома" офіційно отримав статус атестованого постачальника Westinghouse. Це відкриває шлях до серійного виготовлення хвостовиків для паливних збірок ВВЕР-1000, яке заплановано на 2026 рік. Наразі завершується етап кваліфікації головок для цих збірок.

Крім того, завдяки підписаним угодам з Westinghouse, Україна отримує:

  • технічну документацію; 
  • власне обладнання; 
  • підготовлений персонал.
Це — магістральний напрям державної політики, який робить нашу країну рівним гравцем на світовому ядерному ринку. 

"Історія диверсифікації ядерного палива для українських АЕС – це приклад того, як послідовність, науковий підхід і міжнародна співпраця здатні забезпечити реальну енергетичну безпеку. Зараз "Енергоатом" диверсифікував постачання та створює власне виробництво, позбувшись монополії Росії", — зазначили у компанії.

Нагадаємо, 24 вересня 2025 року Південноукраїнська міська рада одноголосно підтримала проєкт Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" щодо будівництва технологічного комплексу з виготовлення тепловидільних збірок (ТКВТВЗ).

