Энергоэффективность в Киеве: операторы рекламы сократили потребление электричества почти на 80%

Операторы наружной рекламы в Киеве сократили потребление электроэнергии на 78%, выключив около 3800 билбордов и ограничив яркость рекламных носителей, чтобы поддержать энергосистему столицы во время военного положения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

О потреблении электричества

Также операторы наружной рекламы внедрили дополнительные графики добровольного отключения рекламных носителей, что позволило существенно снизить нагрузку на энергосеть столицы.

"Рынок наружной рекламы показал конкретный результат - нагрузка на сеть существенно уменьшена. В условиях атак России на энергетическую инфраструктуру такие шаги действительно имеют значение. Это пример ответственной позиции бизнеса и конструктивного сотрудничества города и рынка", - отметил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Для поддержания стабильности энергосистемы операторы продолжат добровольное выключение цифровых носителей, носителей с внутренней подсветкой и фасадных рекламных средств по следующему графику:

до 15 февраля - с 19:00 до 7:00;

с 16 по 28 февраля — с 20:00 до 7:00;

с 1 по 14 марта - с 21:00 до 7:00.

Билборды с наружным освещением продолжают выключать полностью, не используя свет и не потребляя электроэнергию.

Введенные ограничения снижают нагрузку на энергосистему и позволяют сохранить поступление в бюджет города. А также обеспечить непрерывное размещение социальной рекламы, где до 30% контента составляют сообщения по вопросам безопасности, мобилизации, работы служб и государственных объявлений.

"Для города – это важный баланс между энергетической ответственностью и финансовой стабильностью", – подытожил Мондриевский.

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.