Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Наличный курс:

USD

43,29

43,20

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Энергоэффективность в Киеве: операторы рекламы сократили потребление электричества почти на 80%

лампочка
Киевские билборды сократили потребление электроэнергии. / Pixabay

Операторы наружной рекламы в Киеве сократили потребление электроэнергии на 78%, выключив около 3800 билбордов и ограничив яркость рекламных носителей, чтобы поддержать энергосистему столицы во время военного положения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

О потреблении электричества

Также операторы наружной рекламы внедрили дополнительные графики добровольного отключения рекламных носителей, что позволило существенно снизить нагрузку на энергосеть столицы.

"Рынок наружной рекламы показал конкретный результат - нагрузка на сеть существенно уменьшена. В условиях атак России на энергетическую инфраструктуру такие шаги действительно имеют значение. Это пример ответственной позиции бизнеса и конструктивного сотрудничества города и рынка", - отметил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Для поддержания стабильности энергосистемы операторы продолжат добровольное выключение цифровых носителей, носителей с внутренней подсветкой и фасадных рекламных средств по следующему графику:

  • до 15 февраля - с 19:00 до 7:00;
  • с 16 по 28 февраля — с 20:00 до 7:00;
  • с 1 по 14 марта - с 21:00 до 7:00.

Билборды с наружным освещением продолжают выключать полностью, не используя свет и не потребляя электроэнергию.

Введенные ограничения снижают нагрузку на энергосистему и позволяют сохранить поступление в бюджет города. А также обеспечить непрерывное размещение социальной рекламы, где до 30% контента составляют сообщения по вопросам безопасности, мобилизации, работы служб и государственных объявлений.

"Для города – это важный баланс между энергетической ответственностью и финансовой стабильностью", – подытожил Мондриевский.

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена   перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Автор:
Ольга Опенько