Енергоефективність у Києві: оператори реклами скоротили споживання електрики майже на 80%

лампочка
Київські білборди скоротили споживання електроенергії. / Pixabay

Оператори зовнішньої реклами у Києві скоротили споживання електроенергії на 78%, вимкнувши близько 3 800 білбордів і обмеживши яскравість рекламних носіїв, щоб підтримати енергосистему столиці під час воєнного стану.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Про споживання електрики

Також оператори зовнішньої реклами впровадили додаткові графіки добровільного вимкнення рекламних носіїв, що дозволило суттєво зменшити навантаження на енергомережу столиці.

"Ринок зовнішньої реклами показав конкретний результат – навантаження на мережу суттєво зменшене. В умовах атак Росії на енергетичну інфраструктуру такі кроки справді мають значення. Це приклад відповідальної позиції бізнесу та конструктивної співпраці міста й ринку", - зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Для підтримки стабільності енергосистеми оператори продовжать добровільне вимкнення цифрових носіїв, носіїв із внутрішньою підсвіткою та фасадних рекламних засобів за наступним графіком:

  • до 15 лютого — з 19:00 до 7:00;
  • з 16 до 28 лютого — з 20:00 до 7:00;
  • з 1 до 14 березня — з 21:00 до 7:00.

Білборди із зовнішнім освітленням продовжують вимикати повністю, не використовуючи світло та не споживаючи електроенергію. 

Запроваджені обмеження знижують навантаження на енергосистему та дозволяють зберегти надходження до бюджету міста. А також забезпечити безперервне розміщення соціальної реклами, де до 30 % контенту становлять повідомлення з питань безпеки, мобілізації, роботи служб і державні оголошення.

"Для міста – це важливий баланс між енергетичною відповідальністю та фінансовою стабільністю", - підсумував Мондриївський.

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Автор:
Ольга Опенько