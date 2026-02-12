Запланована подія 2

Київ у січні демонтував понад 1 100 незаконних рекламних конструкцій

реклама
Системний демонтаж реклами в Києві триває / КМДА

У січні 2026 року столиця очистила міський простір від понад 1 100 незаконних рекламних конструкцій та вивісок. Роботи проводили бригади КП “Київреклама” та самі власники після приписів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Київ зменшує візуальний шум

У січні 2026 року демонтажні бригади КП "Київреклама" продовжували системно очищувати столичний простір від незаконної реклами, незважаючи на складні погодні умови та періодичні відключення електроенергії. За даними Управління з питань реклами КМДА, упродовж місяця в Києві демонтували 1 117 рекламних конструкцій та вивісок, розміщених з порушенням чинного законодавства та Правил благоустрою міста.

З них 698 об’єктів прибрали безпосередньо бригади КП «Київреклама», а ще 419 конструкцій власники усунули самостійно після приписів.

КП "Київреклама" продовжує працювати над впорядкуванням рекламного простору, зменшенням візуального шуму та покращенням міського середовища.

"Рік лише розпочався, а ми вже бачимо відчутні результати. Зима не стала перешкодою для нашої роботи - попри мороз, сніг і короткий світловий день демонтажні бригади працюють і вдень, і вночі. Кожна демонтована незаконна конструкція - це крок до впорядкованого та безпечного міського простору для киян», — зазначила директорка КП "Київреклама" Марина Декань.

Роботи з демонтажу проводяться відповідно до затверджених планів, з урахуванням результатів обстежень міського простору та звернень мешканців. У січні прибрали:

  • 749 – рекламних конструкцій на фасадах будівель.
  • 285 – на парканах.
  • 200 – штендерів.
  • 64 – наземних рекламних конструкцій.
  • 12 – на опорах та об’єктах транспорту.
  • 7 – на дахах.

Демонтажі незаконної реклами у Києві триватимуть і надалі, аби місто залишалося впорядкованим і безпечним для мешканців.

Нагадаємо, що майже 22 тисячі перевірок носіїв реклами провела Держпродспоживслужба у 2025 році, що на 14% більше, ніж у 2024 році.  Найбільше зауважень зібрали бізнеси на Харківщині, Київщині та Чернігівщині, а загальна сума штрафів склала 10,68 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько