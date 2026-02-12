Запланована подія 2

Киев в январе демонтировал более 1100 незаконных рекламных конструкций

реклама
Системный демонтаж рекламы в Киеве продолжается / КГГА

В январе 2026 года столица очистила городское пространство от более чем 1 100 незаконных рекламных конструкций и вывесок. Работы проводили бригады КП "Киевреклама" и сами владельцы после предписаний.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Киев уменьшает визуальный шум

В январе 2026 демонтажные бригады КП "Киевреклама" продолжали системно очищать столичное пространство от незаконной рекламы, несмотря на сложные погодные условия и периодические отключения электроэнергии. По данным Управления по вопросам рекламы КГГА, за месяц в Киеве демонтировали 1 117 рекламных конструкций и вывесок, размещенных с нарушением действующего законодательства и Правил благоустройства города.

Из них 698 объектов убрали непосредственно бригады КП "Киевреклама", а еще 419 конструкций владельцы устранили самостоятельно после предписаний.

КП "Киевреклама" продолжает работать над упорядочением рекламного пространства, уменьшением визуального шума и улучшением городской среды.

"Год только начался, а мы уже видим ощутимые результаты. Зима не стала препятствием для нашей работы - несмотря на мороз, снег и короткий световой день, демонтажные бригады работают и днем, и ночью. Каждая демонтированная незаконная конструкция — это шаг к упорядоченному и безопасному городскому пространству для киевлян", - за "Киев Мария".

Работы по демонтажу проводятся в соответствии с утвержденными планами с учетом результатов обследований городского пространства и обращений жителей. В январе убрали:

  • 749 – рекламные конструкции на фасадах зданий.
  • 285 – на заборах.
  • 200 – штендеров.
  • 64 – наземных рекламных конструкций.
  • 12 – на опорах и объектах транспорта.
  • 7 – на крышах.

Демонтажи незаконной рекламы в Киеве будут продолжаться, чтобы город оставался упорядоченным и безопасным для жителей.

Напомним, что почти 22 тысячи проверок носителей рекламы провела Госпродпотребслужба в 2025 году, что на 14% больше, чем в 2024 году. Больше замечаний собрали бизнесы на Харьковщине, Киевщине и Черниговщине, а общая сумма штрафов составила 10,68 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько