Энергокомпания рискует потерять 65 гектаров земли из-за долгов: что известно

Калушская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Ивано-Франковской области с иском к ООО "Инфинити Энерджи Эдвайзес". Ведомство требует взыскать с компании почти 129 тыс. грн задолженности за аренду, расторгнуть договор и вернуть Рожнятовской общине земельный участок площадью 65 гектаров.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Ивано-Франковской прокуратуры.

Прокуратура подала иск против энергокомпании

Как сообщили в прокуратуре 14 июля, в 2025 году Рожнятовский поссовет передал компании земельный участок в аренду сроком на 35 лет. Землю предприятие, работающее в сфере производства и торговли электроэнергией, получило на строительство энергогенерирующих объектов.

Согласно условиям договора, в 2026 году арендная плата составила около 42,9 тыс. грн. в месяц. За период с августа 2025 года по май 2026 года компания должна была перечислить в бюджет общины почти 371 тыс. грн.

Однако, по данным правоохранителей, арендатор производил платежи нерегулярно и не в полном объеме. Последний платеж был произведен в марте 2026 года и составил всего 50 грн. В результате перед обществом образовалась задолженность в размере почти 129 тыс. грн.

В прокуратуре отмечают, что Рожнятовский поссовет неоднократно направлял обществу претензии с требованием погасить долг, однако они остались без ответа.

По информации судебного реестра, ответчиком по делу является ООО "Инфинити Энерджи Эдвайзес", зарегистрированное в поселке Рожнятов в июне 2025 года. Владельцами компании являются предприниматели Прикарпатья Виталий Оробец и Лилия Андрейчук.

В поданном иске прокуратура просит суд взыскать с предприятия полную сумму задолженности, досрочно расторгнуть договор аренды и обязать компанию вернуть земельный участок в коммунальную собственность. Дело рассматривает Хозяйственный суд Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что государству вернули стратегический хлебокомбинат стоимостью около 170 млн грн: детали дела. Фонд государственного имущества Украины официально зарегистрировал за собой право собственности на имущественный комплекс филиала "Хлебная база №87" ГП "Нежинский комбинат хлебопродуктов".