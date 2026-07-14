Енергокомпанія ризикує втратити 65 гектарів землі через борги: що відомо

Калуська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Івано-Франківської області з позовом до ТОВ “Інфініті Енерджі Едвайзес”. Відомство вимагає стягнути з компанії майже 129 тис. грн заборгованості за оренду, розірвати договір та повернути Рожнятівській громаді земельну ділянку площею 65 гектарів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Івано-Франківської прокуратури.

Прокуратура подала позов проти енергокомпанії

Як повідомили в прокуратурі 14 липня, у 2025 році Рожнятівська селищна рада передала компанії земельну ділянку в оренду строком на 35 років. Землю підприємство, яке працює у сфері виробництва та торгівлі електроенергією, отримало для будівництва енергогенерувальних об'єктів.

Відповідно до умов договору, у 2026 році орендна плата становила близько 42,9 тис. грн на місяць. За період із серпня 2025 року до травня 2026 року компанія мала перерахувати до бюджету громади майже 371 тис. грн.

Однак, за даними правоохоронців, орендар здійснював платежі нерегулярно та не в повному обсязі. Останній платіж був проведений у березні 2026 року і становив лише 50 грн. У результаті перед громадою утворилася заборгованість у розмірі майже 129 тис. грн.

У прокуратурі зазначають, що Рожнятівська селищна рада неодноразово надсилала товариству претензії з вимогою погасити борг, однак вони залишилися без відповіді.

За інформацією судового реєстру, відповідачем у справі є ТОВ "Інфініті Енерджі Едвайзес", зареєстроване у селищі Рожнятів у червні 2025 року. Власниками компанії є прикарпатські підприємці Віталій Оробець та Лілія Андрійчук.

У поданому позові прокуратура просить суд стягнути з підприємства повну суму заборгованості, достроково розірвати договір оренди та зобов'язати компанію повернути земельну ділянку у комунальну власність. Наразі справу розглядає Господарський суд Івано-Франківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державі повернули стратегічний хлібокомбінат вартістю майже 170 млн грн: деталі справи. Фонд державного майна України офіційно зареєстрував за собою право власності на майновий комплекс філії "Хлібна база № 87" ДП "Ніжинський комбінат хлібопродуктів".