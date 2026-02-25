Энергокризис и дефицит кадров: в Минэкономики рассказали о главных вызовах для агросектора

Полномасштабная война повлекла за собой рост себестоимости украинской агропродукции из-за энергетического кризиса, усложненной логистики и дефицита квалифицированных кадров. Несмотря на системные обстрелы инфраструктуры и ограничения электроснабжения, сектор продолжает обеспечивать внутренний рынок и выполнять экспортные обязательства.

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По его словам, деятельность сельскохозяйственных предприятий в настоящее время определяется несколькими критическими факторами. Основными из них являются энергетическая нестабильность, рост расходов на транспортировку и нехватка работников.

"Война принесла также вызовы для деятельности аграрного сектора. Это связано, кроме энергетического кризиса, со сложностью логистики, обстрелами портовой инфраструктуры, а соответственно с большей себестоимостью логистики и отправки товаров", — отметил Высоцкий.

Энергетический фактор

В условиях ограничения электроснабжения агропредприятия вынуждены использовать дизельные генераторы. Это особенно актуально при экстремальных морозах для поддержания жизнедеятельности животных и сохранения урожая. Использование генераторной энергии имеет более высокую себестоимость по сравнению с централизованными сетями, что отражается на конечной цене продуктов.

Кадровый дефицит

Значительное влияние на отрасль оказывает нехватка высококвалифицированных кадров. Часть работников была мобилизована в ряды Сил обороны, другая часть эмигрировала или переехала в пределах страны.

"Люди – это критический фактор. Многие пошли защищать нашу страну, есть постоянный дефицит высококвалифицированных работников. Часть людей эмигрировала или была вынуждена переехать", - подчеркнул замминистра.

Устойчивость производства и экспорта

Несмотря на сложные условия работы при низких температурах, ветвь демонстрирует способность к краткосрочной адаптации. Производство продукции продолжается, что позволяет закрывать потребности внутреннего рынка и продолжать поставки на внешние рынки.

По словам Высоцкого, украинские фермеры уже несколько лет продолжают ежегодно сеять урожай и его убирать, тем самым гарантируя продовольственную безопасность внутри страны и на внешних рынках. Он уверяет, что текущие мощности сектора достаточны для полного обеспечения украинцев качественными продуктами питания отечественного производства.

"Украинцы могут быть спокойны, что будут снабжены качественной отечественной агропродовольственной продукцией. Сектор устойчив, продолжает работать, и делается все для того, чтобы выстоять и дальше развиваться", — резюмировал чиновник.

Напомним, Украина обязалась до конца 2028 года полностью синхронизировать аграрное производство с правилами Европейского Союза. Этот шаг не только откроет двери агропроизводителям к рынку евроблока, но и повысит контроль использования пестицидов и содержания животных.