Енергокриза та дефіцит кадрів: у Мінекономіки розповіли про головні виклики для агросектора

Повномасштабна війна спричинила зростання собівартості української агропродукції через енергетичну кризу, ускладнену логістику та дефіцит кваліфікованих кадрів. Попри системні обстріли інфраструктури та обмеження електропостачання, сектор продовжує забезпечувати внутрішній ринок і виконувати експортні зобов'язання.

Як пише Delo.ua, про це у коментарі "Укрінформу" повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

За його словами, діяльність сільськогосподарських підприємств наразі визначається кількома критичними факторами. Основними серед них є енергетична нестабільність, зростання витрат на транспортування та нестача працівників.

"Війна принесла також виклики для діяльності аграрного сектора. Це пов’язано, окрім енергетичної кризи, зі складністю логістики, обстрілами портової інфраструктури, а відповідно – з більшою собівартістю логістики та відправки товарів", — зазначив Висоцький.

Енергетичний фактор

В умовах обмеження електропостачання агропідприємства вимушені використовувати дизельні генератори. Це особливо актуально під час екстремальних морозів для підтримки життєдіяльності тварин та збереження врожаю. Використання генераторної енергії має вищу собівартість порівняно з централізованими мережами, що відображається на кінцевій ціні продуктів.

Кадровий дефіцит

Значний вплив на галузь має нестача висококваліфікованих кадрів. Частина працівників була мобілізована до лав Сил оборони, інша частина емігрувала або переїхала в межах країни.

"Люди – це критичний фактор. Багато пішли обороняти нашу країну, є постійний дефіцит висококваліфікованих працівників. Частина людей емігрувала або була змушена переїхати", — наголосив заступник міністра.

Стійкість виробництва та експорту

Попри складні умови роботи при низьких температурах, галузь демонструє здатність до короткострокової адаптації. Виробництво продукції триває, що дозволяє закривати потреби внутрішнього ринку та продовжувати поставки на зовнішні ринки.

За словами Висоцького, українські фермери вже кілька років продовжують щороку сіяти врожай і його збирати, тим самим гарантуючи продовольчу безпеку всередині країни та на зовнішніх ринках. Він запевняє, що поточні потужності сектора є достатніми для повного забезпечення українців якісними продуктами харчування вітчизняного виробництва.

"Українці можуть бути спокійні, що будуть забезпечені якісною вітчизняною агропродовольчою продукцією. Сектор стійкий, продовжує працювати, і робиться все для того, щоб вистояти та далі розвиватися", — резюмував чиновник.

Нагадаємо, Україна взяла на себе зобов’язання до кінця 2028 року повністю синхронізувати аграрне виробництво з правилами Європейського Союзу. Цей крок не лише відкриє двері агровиробникам до ринку євроблоку, а й підвищить контроль над використанням пестицидів та утриманням тварин.