ФАО презентувала план відновлення агросектору України на 2026–2028 роки

Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй ФАО опублікувала план реагування на надзвичайні ситуації та оперативного відновлення агросектору України на 2026–2028 роки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт ФАО.

Документ визначає пріоритетні заходи щодо захисту джерел доходів сільського населення, відновлення виробничого потенціалу та підтримки агропродовольчого сектору країни.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що війна серйозно ускладнила життя українських фермерів – від доступу до землі та техніки до можливості збуту продукції. Сільськогосподарський сектор залишається критично важливим для продовольчої безпеки, зайнятості та економічної стабільності.

Особливо гостро тягар війни відчувається в прифронтових районах: інфраструктура пошкоджена, доступ до земель обмежений через нерозірвані боєприпаси, бракує робочої сили, а витрати на виробництво зростають. Це порушило виробничі цикли та обмежило доступ фермерів до ринків.

План ФАО пропонує комплексний підхід, який поєднує невідкладну сільськогосподарську допомогу з заходами оперативного відновлення та підвищення стійкості до зовнішніх впливів.

Пріоритети включають виробництво продовольства для вразливих сільських сімей, відновлення виробничих активів, реабілітацію сільськогосподарських земель та розвиток кліматично стійкого, ринково орієнтованого виробництва.

План включає три ключові компоненти: збір даних та координацію, ведення сільського господарства в умовах надзвичайної ситуації та оперативне відновлення. Особлива увага приділяється прифронтовим районам, жінкам, молоді, внутрішньо переміщеним особам та відновленню земель, постраждалих від вибухонебезпечних предметів.

Станом на сьогодні активний портфель ФАО в Україні становить $25,9 млн, з яких $24 млн виділено на заходи з реагування та оперативного відновлення. Додаткові ресурси необхідні для масштабного відновлення виробничого потенціалу та підтримки

Зауважимо, що на початок 2025 року за розрахунками Світового банку, прямі збитки в агросекторі склали – 11,2 млрд доларів. Окремим пунктом, 700 млн доларів — затрати на зрошення та водні ресурси.