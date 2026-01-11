Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

ФАО презентовала план возобновления агросектора Украины на 2026-2028 годы.

трактор
ФАО презентовала план возобновления агросектора Украины / Depositphotos

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций ФАО опубликовала план реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативное восстановление агросектора Украины на 2026-2028 годы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет ФАО.

Документ определяет приоритетные меры по защите источников доходов сельского населения, восстановлению производственного потенциала и поддержке агропродовольственного сектора страны.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что война серьезно усложнила жизнь украинских фермеров – от доступа к земле и технике до возможности сбыта продукции. Сельскохозяйственный сектор остается критически важным для продовольственной безопасности, занятости и экономической стабильности.

Особенно остро бремя войны ощущается в прифронтовых районах: инфраструктура повреждена, доступ к землям ограничен из-за неразорванных боеприпасов, не хватает рабочей силы, а затраты на производство растут. Это нарушило производственные циклы и ограничило доступ фермеров на рынки.

План ФАО предлагает комплексный подход, сочетающий неотложную сельскохозяйственную помощь с мерами оперативного восстановления и повышения устойчивости к внешним воздействиям.

Приоритеты включают производство продовольствия для уязвимых сельских семей, восстановление производственных активов, реабилитацию сельскохозяйственных земель и развитие климатически устойчивого, рыночно ориентированного производства.

План включает три ключевых компонента: сбор данных и координацию, ведение сельского хозяйства в условиях чрезвычайной ситуации и оперативное восстановление. Особое внимание уделяется прифронтовым районам, женщинам, молодежи, внутренне перемещенным лицам и восстановлению земель, пострадавших от взрывоопасных предметов.

По состоянию на сегодняшний день активный портфель ФАО в Украине составляет $25,9 млн, из которых $24 млн выделено на мероприятия по реагированию и оперативному восстановлению. Дополнительные ресурсы необходимы для масштабного восстановления производственного потенциала и поддержки

Заметим, что к началу 2025 года по расчетам Всемирного банка, прямые убытки в агросекторе составили – 11,2 млрд долларов. Отдельным пунктом, 700 млн долларов – затраты на орошение и водные ресурсы.

Автор:
Татьяна Гойденко