EPAM и Cursor объявили о партнерстве по трансформации ИИ-разработки

IT-компания EPAM объявила о стратегическом партнерстве с платформой Cursor, специализирующейся на разработке решений по кодированию на базе искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила компания EPAM.

Сотрудничество сочетает многолетний опыт EPAM в масштабных технологических трансформациях с передовыми разработками Cursor в разработке решений для кодирования на основе искусственного интеллекта.

Главной целью партнерства является создание интегрированных рабочих процессов, которые позволят клиентам существенно сократить время выхода продуктов на рынок и получить четкие бизнес-результаты благодаря автоматизации разработки.

Интеграция искусственного интеллекта в рабочее пространство

По словам представителей EPAM, многие крупные предприятия уже инвестировали в AI-инструменты, однако сталкиваются со сложностями во время их ежедневного использования. IDE от Cursor решает эту проблему, интегрируя правила, агентное поведение и специфические рабочие процессы непосредственно в основную среду разработчика.

Более 50 тысяч инженеров EPAM по всему миру помогут клиентам масштабировать эти решения, обеспечивая переход от устаревших методик к современным AI-Native стандартам. Это включает не только техническую поддержку, но и обучение команд и внедрение практик инженерного совершенства.

Стратегические преимущества для бизнеса

Партнерство EPAM и Cursor сосредоточено на переосмыслении принципов создания программного обеспечения. Благодаря быстрой интеграции новейших моделей искусственного интеллекта клиенты получают доступ к инструментам следующего поколения, обеспечивающим конкурентное преимущество. Общий подход позволяет организациям не просто использовать новые инструменты, а полностью преобразовать жизненный цикл разработки программного обеспечения (SDLC).

О EPAM

EPAM Ukraine - крупнейшая ИТ-компания в Украине. Имеет значительную экспертизу в области инжиниринга и разработки продуктов. С 2005 года помогает клиентам трансформировать бизнес, совмещая технологии, дизайн и консалтинг. Сегодня в EPAM Ukraine более 1200 активных проектов и более 500 клиентов.

Компания работает в 11 городах, активно инвестирует в развитие ИТ-специалистов и внедряет ИИ в ежедневную работу. В 2025 году EPAM признан лидером в отчете The Forrester Wave. Компания четырежды входила в список Fortune 100 и демонстрирует стабильный рост, в том числе 16% ежегодного прироста дохода за последние пять лет.

За 2024 год чистая прибыль составила $454,5 млн, что на $37,5 млн больше, чем показатель предыдущего года.

Напомним, несмотря на войну, Украина сделала существенный прогресс в развитии искусственного интеллекта: по данным Government AI Readiness Index 2025 от Oxford Insights, страна поднялась на 14 позиций и заняла 40 место среди 195 стран.