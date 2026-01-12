EPAM та Cursor оголосили про партнерство для трансформації ШI-розробки

IT-компанія EPAM оголосила про стратегічне партнерство з платформою Cursor, що спеціалізується на розробці рішень для кодування на базі штучного інтелекту.

Як пише Delo.ua, про це повідомила компанія EPAM.

Співпраця поєднує багаторічний досвід EPAM у масштабних технологічних трансформаціях із передовими розробками Cursor у розробці рішень для кодування на основі штучного інтелекту.

Зазначається, що головною метою партнерства є створення інтегрованих робочих процесів, які дозволять клієнтам суттєво скоротити час виходу продуктів на ринок та отримати чіткі бізнес-результати завдяки автоматизації розробки.

Інтеграція штучного інтелекту в робочий простір

За словами представників EPAM, багато великих підприємств уже інвестували в AI-інструменти, проте стикаються зі складнощами під час їхнього щоденного використання. IDE від Cursor вирішує цю проблему, інтегруючи правила, агентну поведінку та специфічні робочі процеси безпосередньо в основне середовище розробника.

Більше 50 тисяч інженерів EPAM по всьому світу допоможуть клієнтам масштабувати ці рішення, забезпечуючи перехід від застарілих методик до сучасних AI-Native стандартів. Це включає не лише технічну підтримку, а й навчання команд та впровадження практик інженерної досконалості.

Стратегічні переваги для бізнесу

Партнерство EPAM та Cursor зосереджене на переосмисленні принципів створення програмного забезпечення. Завдяки швидкій інтеграції найновіших моделей штучного інтелекту, клієнти отримують доступ до інструментів наступного покоління, що забезпечують конкурентну перевагу. Спільний підхід дозволяє організаціям не просто використовувати нові інструменти, а повністю трансформувати життєвий цикл розробки програмного забезпечення (SDLC).

Про EPAM

EPAM Ukraine — найбільша ІТ-компанія в Україні. Має значну експертизу в галузі інжинірингу та розроблення продуктів. З 2005 року допомагає клієнтам трансформувати бізнес, поєднуючи технології, дизайн і консалтинг. Сьогодні в EPAM Ukraine понад 1200 активних проєктів і більш ніж 500 клієнтів.

Компанія працює в 11 містах, активно інвестує у розвиток ІТ-фахівців і впроваджує ШІ у щоденну роботу. У 2025 році EPAM визнано лідером у звіті The Forrester Wave. Компанія чотири рази входила до списку Fortune 100 і демонструє стабільне зростання, зокрема 16% щорічного приросту доходу за останні п’ять років.

За 2024 рік чистий прибуток становив $454,5 млн, що на $37,5 млн більше, ніж показник попереднього року.

Нагадаємо, попри війну, Україна зробила суттєвий прогрес у розвитку штучного інтелекту: за даними Government AI Readiness Index 2025 від Oxford Insights, країна піднялася на 14 позицій і посіла 40-е місце серед 195 країн.