Ермак анонсировал реформу Офиса президента: что предлагает

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил привлечь военных с боевым опытом к работе в ОП. Владимир Зеленский поддержал эту идею.

Как пишет Delo.ua, об этом Ермак сообщил в Телеграмм.

По его словам, идея реформирования состоит в том, чтобы существенное количество работников ОП составляли военные с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий.

Речь идет о работниках на всех уровнях и в каждом департаменте. Как подчеркнул Ермак, президент уже поддержал эту идею.

Глава ОП подчеркнул, что прошедшие фронт люди знают, что такое дисциплина, ответственность, братство и неравнодушие.

"Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом прошедшие войну люди. Они не ищут оправданий, они ищут решения, как достичь результата", — добавил Ермак.

Он привел в пример своего заместителя — полковника Павла Палису, ранее бывшего командующим 93 отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

"На войне он отвечал за жизнь своих подчиненных и успешность боевых операций. Теперь в Офисе он демонстрирует ту же скорость, честность и принципиальность. Для него это значит оставаться верным себе и стране", - подчеркнул глава ОП.

Он убежден, что именно такую культуру следует распространять в будущем на всю государственную службу, а также привлекать ветеранов в бизнес, ИТ и культурную сферу.

Эту идею уже успел прокомментировать народный депутат Ярослав Железняк, иронически пошутив, что таких реформ не хватает стране.

"Предлагаю выбирать главу ОП на прозрачном конкурсе с преимущественным голосом международных экспертов, а ответственного за правоохранительный блок от ОП общественным советом добродетели. Без преувеличения будет одна из самых действенных реформ за последние 6 лет", - написал нардеп.

Отметим, Кабинет министров утвердил новые условия оплаты труда для специалистов, занимающихся сопровождением ветеранов войны. Теперь их минимальная зарплата составит 25 000 грн. с обязательными надбавками и премиями.