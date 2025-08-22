Єрмак анонсував реформу Офісу президента: що пропонує

Голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував залучити військових з бойовим досвідом до роботи в ОП. Володимир Зеленський підтримав цю ідею.

Як пише Delo.ua, про це Єрмак повідомив у Телеграм.

За його словами, ідея реформування полягає в тому, щоб суттєву кількість працівників ОП становили військові з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій.

Мова йде про працівників на всіх рівнях та в кожному департаменті. Як підкреслив Єрмак, президент уже підтримав цю ідею.

Голова ОП наголосив, що люди, які пройшли фронт, знають, що таке дисципліна, відповідальність, братерство і небайдужість.

"Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди, які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення, як досягти результату", — додав Єрмак.

Він навів як приклад свого заступника — полковника Павла Палісу, який раніше був командувачем 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"На війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій. Тепер в Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість. Для нього це означає залишатися вірним собі й країні", — підкреслив очільник ОП.

Він переконаний, що саме таку культуру слід поширювати в майбутньому на всю державну службу, а також залучати ветеранів до бізнесу, ІТ та культурної сфери

Цю ідею вже встиг прокоментувати народний депутат Ярослав Железняк, іронічно пожартувавши, що саме таких реформ не вистачає країні.

"Пропоную обирати голову ОП на прозорому конкурсі з переважним голосом міжнародних експертів, а відповідального за правоохоронний блок від ОП громадською радою доброчесності. Без перебільшення буде одна з найдієвіших реформ за останні 6 років", - написав нардеп.

Зауважимо, Кабінет міністрів затвердив нові умови оплати праці для фахівців, які займаються супроводом ветеранів війни. Тепер їхня мінімальна зарплата становитиме 25 000 грн з обов'язковими надбавками та преміями.