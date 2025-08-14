- Категорія
Уряд схвалив нові умови оплати праці фахівців із супроводу ветеранів: зарплати зростуть до 25 000 грн
Кабінет міністрів постановою № 868 затвердив нові умови оплати праці для фахівців, які займаються супроводом ветеранів війни. Тепер їхня мінімальна зарплата становитиме 25 000 грн з обов'язковими надбавками та преміями.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
За словами заступниці міністра Дарії Марчак, це рішення є ключовим пріоритетом міністерства і гарантує гідну оплату за соціально важливу роботу.
"Сьогоднішня постанова гарантує працівникам, які виконують таку соціально-важливу роботу, як супровід ветеранів, заробітну плату - не менше 25 000 грн. Відтепер керівники установ, нараховуючи зарплати таким фахівцям, повинні обов'язково включати відповідні надбавки за фактично відпрацьований час", — пояснила вона.
Ключові зміни:
- фахівці без кваліфікаційної категорії тепер отримуватимуть щонайменше 25 000 грн за повний робочий місяць. Для фахівців I-II категорії та провідних спеціалістів ця сума буде ще вищою;
- зарплата включатиме обов'язкові надбавки, які виплачуватимуться за фактично відпрацьований час: за особливий характер праці та складність, напруженість у роботі – до 50% посадового окладу.
Як зазначили у відомстві, забезпечення мінімального розміру оплати праці фахівців здійснюється за рахунок виплати посадових окладів залежно від кваліфікаційної категорії, надбавок та премії з урахуванням результатів роботи.
