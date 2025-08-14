Запланована подія 2

Уряд схвалив нові умови оплати праці фахівців із супроводу ветеранів: зарплати зростуть до 25 000 грн

Фахівцям із супроводу ветеранів підвищать зарплати. / Depositphotos

Кабінет міністрів постановою № 868 затвердив нові умови оплати праці для фахівців, які займаються супроводом ветеранів війни. Тепер їхня мінімальна зарплата становитиме 25 000 грн з обов'язковими надбавками та преміями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

За словами заступниці міністра Дарії Марчак, це рішення є ключовим пріоритетом міністерства і гарантує гідну оплату за соціально важливу роботу.

"Сьогоднішня постанова гарантує працівникам, які виконують таку соціально-важливу роботу, як супровід ветеранів, заробітну плату - не менше 25 000 грн. Відтепер керівники установ, нараховуючи зарплати таким фахівцям, повинні обов'язково включати відповідні надбавки за фактично відпрацьований час", — пояснила вона.

Ключові зміни:

  • фахівці без кваліфікаційної категорії тепер отримуватимуть щонайменше 25 000 грн за повний робочий місяць. Для фахівців I-II категорії та провідних спеціалістів ця сума буде ще вищою; 
  • зарплата включатиме обов'язкові надбавки, які виплачуватимуться за фактично відпрацьований час: за особливий характер праці та складність, напруженість у роботі – до 50% посадового окладу.

Як зазначили у відомстві, забезпечення мінімального розміру оплати праці фахівців здійснюється за рахунок виплати посадових окладів залежно від кваліфікаційної категорії, надбавок та премії з урахуванням результатів роботи.

Нагадаємо, за останній рік в українському агросекторі зарплати зросли на 15%. У липні 2025 року медіанні зарплати значно зросли майже в усіх ключових аграрних професіях, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук