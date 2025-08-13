Зростання зарплат, високий попит і бронювання: як змінюється ринок праці в українському агросекторі

За останній рік зарплати в українському агросекторі зросли на 15%. У липні 2025 року медіанні зарплати значно зросли майже в усіх ключових аграрних професіях, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше виплати збільшилися у пилорамників та трактористів — 28% і 20% відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз OLX Робота.

Аналітики сервісу дослідили ключові зміни на ринку, зокрема зростання попиту, конкуренцію серед шукачів та динаміку вакансій із бронюванням від мобілізації. За їх даними, попит на працівників в агросекторі залишається стабільно високим, особливо в сезон. Конкуренція за робочі місця зростає: у липні 2025 року на одну вакансію припадало 23 відгуки, тоді як рік тому — 20.

Найбільшим попитом серед роботодавців користуються трактористи, а найбільше відгуків від шукачів отримують агрономи.

Зарплати в агросекторі: хто скільки заробляє

У порівнянні з липнем 2024 року найбільше зросли заробітні плати серед представників таких професій:

пилорамник — з 23 500 грн до 30 000 грн (+28%);

тракторист — з 25 000 грн до 30 000 грн (+20%);

агроном — з 24 000 грн до 25 000 грн (+4%);

інші професії — з 19 000 грн до 20 000 грн (+5%).

Вакансії з бронюванням: зростання є, але його недостатньо

Фахівці зазначають, що частка вакансій із бронюванням від мобілізації в агросекторі відчутно зросла: з 1% у липні 2024 року до 7% у липні 2025-го. Це свідчить про стратегічну важливість галузі для економіки країни.

Однак, попри зростання, роботодавці в агросекторі все ще мають обмежені можливості для бронювання працівників, порівняно з іншими галузями.

