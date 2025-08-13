Рост зарплат, высокий спрос и бронирование: как меняется рынок труда в украинском агросекторе

За последний год зарплаты в украинском агросекторе выросли на 15%. В июле 2025 года медианные зарплаты значительно выросли почти во всех ключевых аграрных профессиях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше выплаты увеличились у пилорамщиков и трактористов — 28% и 20% соответственно.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз OLX Работа.

Аналитики сервиса исследовали ключевые изменения на рынке, в частности, рост спроса, конкуренцию среди соискателей и динамику вакансий с бронированием от мобилизации. По их данным, спрос на работников в агросекторе остается стабильно высоким, особенно в сезон. Конкуренция за рабочие места растет: в июле 2025 года на одну вакансию приходилось 23 отзыва, в то время как год назад — 20.

Наибольшим спросом у работодателей пользуются трактористы, а больше всего отзывов от соискателей получают агрономы.

Зарплаты в агросекторе: кто сколько зарабатывает

По сравнению с июлем 2024 года больше всего выросли заработные платы среди представителей таких профессий:

пилорамник – с 23 500 грн до 30 000 грн (+28%);

тракторист - с 25 000 грн до 30 000 грн (+20%);

агроном - с 24 000 грн до 25 000 грн (+4%);

другие профессии – с 19 000 грн до 20 000 грн (+5%).

Вакансии с бронированием: рост есть, но его недостаточно

Специалисты отмечают, что доля вакансий с бронированием от мобилизации в агросекторе значительно выросла: с 1% в июле 2024 года до 7% в июле 2025-го. Это свидетельствует о стратегической важности отрасли экономики страны.

Однако, несмотря на рост, работодатели в агросекторе все еще имеют ограниченные возможности для бронирования работников по сравнению с другими отраслями.

Напомним, минимальный оклад в строительной отрасли в Украине повышен с 6995 грн. до 12 142 грн.