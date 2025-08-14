Правительство одобрило новые условия оплаты труда специалистов по сопровождению ветеранов: зарплаты вырастут до 25 000 грн

Кабинет министров постановлением №868 утвердил новые условия оплаты труда для специалистов, занимающихся сопровождением ветеранов войны. Теперь их минимальная зарплата составит 25 000 грн. с обязательными надбавками и премиями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

По словам замминистра Дарии Марчак, это решение является ключевым приоритетом министерства и гарантирует достойную оплату за социально важную работу.

"Сегодняшнее постановление гарантирует работникам, выполняющим такую социально-важную работу, как сопровождение ветеранов, заработную плату - не менее 25 000 грн. Теперь руководители учреждений, начисляя зарплаты таким специалистам, должны обязательно включать соответствующие надбавки за фактически отработанное время", — пояснила она.

Ключевые изменения:

специалисты без квалификационной категории теперь будут получать не менее 25 000 грн. за полный рабочий месяц. Для специалистов I-II категории и ведущих специалистов эта сумма будет еще выше;

зарплата будет включать обязательные надбавки, которые будут выплачиваться за фактически отработанное время: за особый характер труда и сложность, напряженность в работе – до 50% должностного оклада.

Как отметили в ведомстве, обеспечение минимального размера оплаты труда специалистов производится за счет выплаты должностных окладов в зависимости от квалификационной категории, надбавок и премии с учетом результатов работы.

Напомним, за последний год в украинском агросекторе зарплаты выросли на 15%. В июле 2025 года медианные зарплаты значительно выросли почти во всех ключевых аграрных профессиях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.