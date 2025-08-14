Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,09

EUR

48,65

+0,57

Наличный курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,65

48,45

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство одобрило новые условия оплаты труда специалистов по сопровождению ветеранов: зарплаты вырастут до 25 000 грн

гривны
Специалистам по сопровождению ветеранов повысят зарплаты. / Depositphotos

Кабинет министров постановлением №868 утвердил новые условия оплаты труда для специалистов, занимающихся сопровождением ветеранов войны. Теперь их минимальная зарплата составит 25 000 грн. с обязательными надбавками и премиями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

По словам замминистра Дарии Марчак, это решение является ключевым приоритетом министерства и гарантирует достойную оплату за социально важную работу.

"Сегодняшнее постановление гарантирует работникам, выполняющим такую социально-важную работу, как сопровождение ветеранов, заработную плату - не менее 25 000 грн. Теперь руководители учреждений, начисляя зарплаты таким специалистам, должны обязательно включать соответствующие надбавки за фактически отработанное время", — пояснила она.

Ключевые изменения:

  • специалисты без квалификационной категории теперь будут получать не менее 25 000 грн. за полный рабочий месяц. Для специалистов I-II категории и ведущих специалистов эта сумма будет еще выше;
  • зарплата будет включать обязательные надбавки, которые будут выплачиваться за фактически отработанное время: за особый характер труда и сложность, напряженность в работе – до 50% должностного оклада.

Как отметили в ведомстве, обеспечение минимального размера оплаты труда специалистов производится за счет выплаты должностных окладов в зависимости от квалификационной категории, надбавок и премии с учетом результатов работы.

Напомним, за последний год в украинском агросекторе зарплаты выросли на 15%. В июле 2025 года медианные зарплаты значительно выросли почти во всех ключевых аграрных профессиях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор:
Татьяна Ковальчук