ЕС может отменить пошлины на товары из США на этой неделе ради соглашения с Трампом

Еврокомиссия предоставит льготные тарифные ставки на отдельные виды морепродуктов и сельскохозяйственной продукции из США. Такой шаг делается для того, чтобы Соединенные Штаты, возглавляемые Дональдом Трампом, снизили пошлины на европейские автомобили.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

ЕС признал, что торговое соглашение, заключенное с американским лидером Дональдом Трампом, выгодно для США, но что это соглашение необходимо для обеспечения стабильности и определенности бизнеса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала ее "сильной, если не идеальной".

Почему это важно для ЕС?

Автомобили являются одним из ключевых экспортных товаров Евросоюза в США. В настоящее время европейские авто и запчасти облагаются тарифом в 27,5% .

Хотя торговое соглашение, заключенное с администрацией Трампа, предусматривает снижение пошлин на многие европейские товары до 15%, этот пункт не касается автомобилей. Трамп настаивает, что пошлины на авто будут снижены только после того, как ЕС предложит соответствующее законодательство.

В случае если ЕС примет такое законодательство до конца месяца, тариф в 15% на европейские автомобили будет применен задним числом, с 1 августа.

Автомобильная отрасль является ключевым экспортным направлением для ЕС: только Германия в 2024 году поставила в США автомобили и запчасти на $34,9 млрд.

Конфликт Трампа и ЕС

Этот шаг идет на фоне длительных торговых споров между США и ЕС. Трамп ранее угрожал ввести санкции против стран, облагающих налогом онлайн-услуги американских технологических гигантов, таких как Google и Apple.

Европейская комиссия решила ускорить процесс, пропустив обычную оценку влияния нового предложения, чтобы быстрее достичь договоренности.

Американские пошлины на автомобили

Как сообщал Reuters, ранее представитель администрации США отмечал, что европейские автопроизводители могут получить облегчение уже в ближайшие недели.

Соглашение предусматривает, что отмена американских пошлин на автомобили и автозапчасти вступит в силу в первый день месяца, когда ЕС внесет законопроект. Это открывает перспективу ретроактивных льгот для автопроизводителей.

В совместном заявлении отмечено, что с 1 сентября США будут применять к отдельным товарам из ЕС только ранее существовавшие тарифы. Эти тарифы, составляющие менее 15%, распространяются на самолеты и их детали, фармацевтические препараты, химикаты и природные ресурсы, в частности пробку.

Напомним, Европейский Союз и Соединенные Штаты 27 июля достигли важного торгового соглашения. После переговоров в Шотландии президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент США Дональд Трамп согласовали единую тарифную ставку в 15%, введение нулевых пошлин на ряд стратегических товаров и совместные энергетические закупки, которые должны заменить российские поставки.