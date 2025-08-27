ЄС може скасувати мита на товари із США цього тижня заради угоди з Трампом

Єврокомісія надасть пільгові тарифні ставки на окремі види морепродуктів та сільськогосподарської продукції зі США. Такий крок робиться для того, щоб Сполучені Штати, очолювані Дональдом Трампом, знизили мита на європейські автомобілі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

ЄС визнав, що торговельна угода, укладена з американським лідером Дональдом Трампом, вигідна для США, але що ця угода необхідна для забезпечення стабільності та визначеності бізнесу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала її "сильною, якщо не ідеальною".

Чому це важливо для ЄС?

Автомобілі є одним із ключових експортних товарів Євросоюзу до США. Наразі європейські авто та запчастини обкладаються тарифом у 27,5%.

Хоча торговельна угода, укладена з адміністрацією Трампа, передбачає зниження мит на майже всі європейські товари до 15%, цей пункт не стосується автомобілів. Трамп наполягає, що мита на авто будуть знижені лише після того, як ЄС запропонує відповідне законодавство.

У випадку, якщо ЄС ухвалить таке законодавство до кінця місяця, тариф у 15% на європейські автомобілі буде застосований заднім числом, з 1 серпня.

Автомобільна галузь є ключовим експортним напрямом для ЄС: лише Німеччина у 2024 році поставила до США автомобілів і запчастин на $34,9 млрд.

Конфлікт Трампа та ЄС

Цей крок відбувається на тлі тривалих торговельних суперечок між США та ЄС. Трамп раніше погрожував запровадити санкції проти країн, що оподатковують онлайн-послуги американських технологічних гігантів, таких як Google та Apple.

Європейська комісія вирішила прискорити процес, пропустивши звичайну оцінку впливу нової пропозиції, щоб швидше досягти домовленості.

Американські мита на автомобілі

Як повідомляв Reuters, раніше представник адміністрації США наголошував, що європейські автовиробники можуть отримати полегшення вже найближчими тижнями.

Угода передбачає, що скасування американських мит на автомобілі та автозапчастини набуде чинності в перший день місяця, коли ЄС внесе законопроєкт. Це відкриває перспективу ретроактивних пільг для автовиробників.

У спільній заяві зазначено, що з 1 вересня США застосовуватимуть до окремих товарів з ЄС лише тарифи, які існували раніше. Ці тарифи, що становлять менше 15%, поширюються на літаки та їх деталі, фармацевтичні препарати, хімікати та природні ресурси, зокрема корок.

Нагадаємо, Європейський Союз і Сполучені Штати 27 липня досягли важливої торговельної угоди. Після перемовин у Шотландії президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Дональд Трамп погодили єдину тарифну ставку у 15%, запровадження нульових мит на низку стратегічних товарів та спільні енергетичні закупівлі, що мають замінити російські поставки.