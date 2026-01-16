ЕС нарастил экспорт электроэнергии в Украину до максимально возможного уровня

Европейский Союз продолжает оказывать Украине энергетическую поддержку на фоне постоянных ударов по объектам критической инфраструктуры и экспортирует электроэнергию в Украину на максимальных мощностях.

Как информирует Delo.ua, об этом заявила представитель Еврокомиссии Ева Грнчирова, сообщает "Укринформ".

По ее словам, ЕС уже выделил 1,2 млрд. евро гуманитарной помощи для защиты гражданского населения и доставки необходимых ресурсов. В рамках механизма гражданской защиты в Украину передано около 160 тысяч тонн помощи, в том числе генераторы, пункты обогрева и отопительные приборы.

Кроме того, через программу Ukraine Facility мобилизовано около 927 млн. евро на экстренные закупки природного газа.

Грнчирова также отметила, что Евросоюз экспортирует электроэнергию в Украину на максимальных мощностях.

"Мы осуждаем российские удары и поддерживаем Украину. (…) Наша поддержка, очевидно, никогда не прекратится, и мы тесно контактируем с украинскими властями и ключевыми партнерами", — подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщал, что в ближайшее время Киев получит дополнительные источники поколения для обеспечения тепла и электроэнергии в критических точках.