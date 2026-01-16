Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Наличный курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,75

50,58

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕС нарастил экспорт электроэнергии в Украину до максимально возможного уровня

электроэнергия
ЕС нарастил экспорт электроэнергии в Украину / Shutterstock

Европейский Союз продолжает оказывать Украине энергетическую поддержку на фоне постоянных ударов по объектам критической инфраструктуры и экспортирует электроэнергию в Украину на максимальных мощностях.

Как информирует Delo.ua, об этом заявила представитель Еврокомиссии Ева Грнчирова, сообщает "Укринформ".

По ее словам, ЕС уже выделил 1,2 млрд. евро гуманитарной помощи для защиты гражданского населения и доставки необходимых ресурсов. В рамках механизма гражданской защиты в Украину передано около 160 тысяч тонн помощи, в том числе генераторы, пункты обогрева и отопительные приборы.

Кроме того, через программу Ukraine Facility мобилизовано около 927 млн. евро на экстренные закупки природного газа.

Грнчирова также отметила, что Евросоюз экспортирует электроэнергию в Украину на максимальных мощностях.

"Мы осуждаем российские удары и поддерживаем Украину. (…) Наша поддержка, очевидно, никогда не прекратится, и мы тесно контактируем с украинскими властями и ключевыми партнерами", — подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщал, что в ближайшее время Киев получит дополнительные источники поколения для обеспечения тепла и электроэнергии в критических точках.

Автор:
Татьяна Гойденко