Киев и регионы получат дополнительные источники поколения от международных партнеров

Киев и регионы Украины получат дополнительные источники поколения от международных партнеров для усиления энергетической устойчивости. Об этом стало известно по результатам второго заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергосистеме Киева и Киевской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

На заседании принят ряд решений по поддержке энергосистемы, в частности, с акцентом на распределенную генерацию для коммунального сектора. Стратегическая цель – быстрое наращивание мощностей и снижение уязвимости энергосистемы.

В ближайшее время Украина получит из Италии около 80 промышленных бойлеров мощностью от 550 до 3000 кВт на общую сумму 1,85 млн. евро. Оборудование будет направлено в Чернигов, Николаев, Херсон, Харьков, Сумы, Запорожье, Одессу, Донецкую область, а также в Полтаву и Киев.

"К Киеву уже направляются дополнительные источники генерации - это быстрые решения для обеспечения тепла и электроэнергии в критических точках. Кроме этого, есть договоренности с нашими постоянными партнерами GIZ и UNDP Ukraine/ПРООН в Украине о дополнительных когенерационных установках для Киева. Ожидаем поставку на поставку. Постоянно. теплокоммунэнерго. Получен и реализуется отдельный запрос Киевводоканала”, — сообщил министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Кроме этого, в Киеве просматриваются правила комендантского часа, чтобы люди имели возможность беспрепятственно добраться до Пунктов Несокрушимости пешком или частным транспортом в случае необходимости.

Добавим, министр энергетики Украины Денис Шмигаль обратился к бизнесу с призывом выключить излишнее освещение и наружную рекламу для экономии электроэнергии.

Автор:
Татьяна Гойденко