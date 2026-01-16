- Категорія
Київ та регіони отримають додаткові джерела генерації від міжнародних партнерів
Київ та регіони України отримають додаткові джерела генерації від міжнародних партнерів для посилення енергетичної стійкості. Про це стало відомо за результатами другого засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергосистемі Києва та Київської області.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.
На засіданні ухвалено низку рішень щодо підтримки енергосистеми, зокрема з акцентом на розподілену генерацію для комунального сектору. Стратегічна мета — швидке нарощування потужностей та зниження вразливості енергосистеми.
Найближчим часом Україна отримає з Італії близько 80 промислових бойлерів потужністю від 550 до 3000 кВт на загальну суму 1,85 млн євро. Обладнання буде направлено до Чернігова, Миколаєва, Херсона, Харкова, Сум, Запоріжжя, Одеси, Донецької області, а також до Полтави та Києва.
"До Києва вже спрямовуються додаткові джерела генерації – це швидкі рішення для забезпечення тепла й електроенергії в критичних точках. Окрім цього, є домовленості з нашими постійними партнерами GIZ та UNDP Ukraine / ПРООН в Україні про додаткові когенераційні установки для Києва. Очікуємо на поставку. Постійно оновлюємо запити від усіх ОВА на генератори для водоканалів і теплокомуненерго. Отримано й реалізовується окремий запит Київводоканалу”, — повідомив міністр з відновлення Олексій Кулеба.
Окрім цього, у Києві переглядаються правила комендантської години, щоб люди мали можливість безперешкодно дістатися до Пунктів Незламності пішки або приватним транспортом у разі потреби.
Додамо, міністр енергетики України Денис Шмигаль звернувся до бізнесу із закликом вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії.