ЄС наростив експорт електроенергії в Україну до максимально можливого рівня

ЄС наростив експорт електроенергії в Україну / Shutterstock

Європейський Союз продовжує надавати Україні енергетичну підтримку на тлі постійних російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури та експортує електроенергію в Україну на максимальних потужностях.

Як інформує Delo.ua, про це заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчірова, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, ЄС уже виділив 1,2 млрд євро гуманітарної допомоги для захисту цивільного населення та доставки необхідних ресурсів. У межах механізму цивільного захисту до України передано близько 160 тисяч тонн допомоги, зокрема генератори, пункти обігріву та опалювальні прилади.

Крім того, через програму Ukraine Facility мобілізовано близько 927 млн євро на екстрені закупівлі природного газу.

Грнчірова також зазначила, що Євросоюз експортує електроенергію в Україну на максимальних потужностях. 

"Ми засуджуємо російські удари та підтримуємо Україну. (…) Наша підтримка, очевидно, ніколи не припиниться, і ми тісно контактуємо з українською владою та ключовими партнерами", — наголосила речниця Єврокомісії.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що найближчим часом Київ отримає додаткові джерела генерації для забезпечення тепла й електроенергії в критичних точках.

Автор:
Тетяна Гойденко