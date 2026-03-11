ЕС не будет включать нефтяной терминал в Грузии в 20-й пакет санкций против России: причина

Евросоюз решил не вносить грузинский нефтяной терминал в Пулеве в будущий 20-й пакет санкций против России после получения гарантий от грузинской стороны по соблюдению ограничений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает 1TV.

Отмечается, что о соответствующем решении сообщил специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан министру иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

ЕС рассматривал санкции в отношении Пулева из-за участия в перевозках российской нефти и деятельности танкеров так называемого «теневого флота» РФ. Но после получения заверений от властей Грузии и оператора терминала о строгом соблюдении санкционного режима, ЕС пересмотрел свою позицию

Так, Грузия заверила, что не будет разрешать судам, находящимся под санкциями ЕС, заходить в свои порты или получать услуги. В свою очередь компания SOCAR, управляющая терминалом, обязалась проводить операции в полном соответствии с ограничениями, включая соблюдение ценового потолка на российскую сырую нефть и нефтепродукты.

В настоящее время ЕС уже наложил санкции на 605 судов, вовлеченных в рискованные или обманчивые практики судоходства, а в пределах 20-го пакета планируется добавить в список еще до 40 судов.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз предложил новый пакет санкций против России, впервые включающий ограничения для портов третьих стран, работающих с российской нефтью.

Согласно предложению, в санкционный список планировали добавить грузинский порт Пулеви и индонезийский порт Каримун. Таким образом, в случае принятия компаниям и гражданам ЕС будет запрещено осуществлять операции с двумя портами.

20-й пакет санкций против России

Новый пакет санкций охватывает три основных блока :

Энергетика : вводится полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти и усиливается контроль за теневым флотом (добавлено 43 судна в список, их общее количество составляет 640). Запрещается техническое обслуживание танкеров и ледоколов для перевозки СПГ.

Финансы : в список санкций добавляют еще 20 российских региональных банков, вводятся ограничения на криптовалютные компании и платформы, а также меры против банков в третьих странах, способствующих незаконной торговле санкционными товарами.

Торговля и экспорт : запрещается экспорт в Россию товаров и услуг на сумму более 360 миллионов евро, а также металлов, химикатов и критически важных минералов более чем на 570 миллионов евро. Вводятся дополнительные ограничения на материалы, используемые для производства взрывчатки и военных нужд, а также квота на импорт аммиака для ограничения существующих поставок.

Его должны были принять 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ, но решение заблокировала Венгрия .