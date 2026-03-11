ЄС не включатиме нафтовий термінал у Грузії до 20-го пакета санкцій проти Росії: причина

Євросоюз вирішив не вносити грузинський нафтовий термінал у Кулеві до майбутнього 20-го пакета санкцій проти Росії після отримання гарантій від грузинської сторони щодо дотримання обмежень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє 1TV.

Зазначається, що про відповідне рішення повідомив спеціальний представник ЄС із питань санкцій Девід О'Салліван міністру закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі.

ЄС розглядав санкції щодо Кулеві через участь у перевезеннях російської нафти та діяльності танкерів так званого «тіньового флоту» РФ. Але після отримання запевнень від влади Грузії та оператора терміналу про суворе дотримання санкційного режиму, ЄС переглянув свою позицію

Так, Грузія запевнила, що не дозволятиме суднам, які перебувають під санкціями ЄС, заходити у свої порти або отримувати послуги. Своєю чергою компанія SOCAR, яка керує терміналом зобов'язалася проводити операції у повній відповідності до обмежень, включаючи дотримання цінової стелі на російську сиру нафту та нафтопродукти.

Наразі ЄС уже наклав санкції на 605 суден, залучених до ризикованих або оманливих практик судноплавства, а в межах 20-го пакета планується додати до списку ще до 40 суден.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз запропонував новий пакет санкцій проти Росії, який вперше включає обмеження для портів третіх країн, які працюють із російською нафтою.

Згідно з пропозицією, до санкційного переліку планували додати грузинський порт Кулеві та індонезійський порт Карімун. Таким чином, у разі ухвалення компаніям і громадянам ЄС буде заборонено здійснювати операції з цими двома портами.

20-й пакет санкцій проти Росії

Новий пакет санкцій охоплює три основні блоки:

Енергетика: запроваджується повна заборона на морські перевезення російської сирої нафти та посилюється контроль за тіньовим флотом (додано 43 судна до списку, їхня загальна кількість сягає 640). Забороняється технічне обслуговування танкерів і криголамів для перевезення СПГ.

Фінанси: до списку санкцій додають ще 20 російських регіональних банків, вводяться обмеження на криптовалютні компанії та платформи, а також заходи проти банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі санкційними товарами.

Торгівля та експорт: забороняється експорт до Росії товарів і послуг на суму понад 360 мільйонів євро, а також металів, хімікатів і критично важливих мінералів на понад 570 мільйонів євро. Вводяться додаткові обмеження на матеріали, що використовуються для виробництва вибухівки та військових потреб, а також квота на імпорт аміаку для обмеження наявного постачання.

Його мали ухвалити 24 лютого, у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ, але рішення заблокувала Угорщина.