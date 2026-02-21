ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против России: решение было отложено до новых переговоров

Послы Европейского Союза 20 февраля не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России. Следующее заседание по этому вопросу запланировано на 25 февраля, однако уже 23 февраля тема будет рассмотрена министрами иностранных дел ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Суспільного".

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что принятие нового пакета ограничений ожидается в ближайший понедельник.

По ее словам, санкции уже оказывают существенное влияние на российскую экономику и уменьшают способность Москвы вести войну, однако их давление должно вырасти настолько, чтобы расходы превысили выгоды для Кремля.

Что предполагает новый пакет санкций

Еще 6 февраля Европейская комиссия предложила новые ограничения, касающиеся энергетики, банковского сектора и торговли. Их главная цель – сократить доходы России от продажи нефти и усложнить обход санкций через теневой флот и криптовалюты.

В сфере энергетики планируется полный запрет на морские услуги по транспортировке российской сырой нефти. Ожидается, что это усложнит поиск покупателей и снизит доходы от экспорта энергоносителей. Ограничения должны быть введены вместе с партнерами после решения стран G7.

Также санкции расширят против так называемого теневого флота: в список добавят еще 43 судна, и всего под ограничениями окажутся 640 кораблей. Отдельно предлагается полный запрет на техническое обслуживание танкеров СПГ и ледоколов, который ударит по российским газовым экспортным проектам.

Второй блок санкций касается финансовой системы. В санкционный список планируют внести еще 20 региональных российских банков, а также ограничить использование криптовалют и платформ, через которые обходят ограничения. В санкции могут попасть и банки третьих стран, помогающие торговать подсанкционными товарами.

Напомним, ранее Европейский Союз планировал принять 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину — до 24 февраля 2026 года.