ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти Росії: рішення відклали до нових переговорів

Посли Європейського Союзу 20 лютого не змогли узгодити 20-й пакет санкцій проти Росії. Наступне засідання з цього питання заплановане на 25 лютого, однак уже 23 лютого тему розглянуть міністри закордонних справ ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Суспільного".

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що ухвалення нового пакета обмежень очікується найближчим понеділком.

За її словами, санкції вже суттєво впливають на російську економіку та зменшують здатність Москви вести війну, однак їхній тиск має зрости настільки, щоб витрати перевищили вигоди для Кремля.

Що передбачає новий пакет санкцій

Ще 6 лютого Європейська комісія запропонувала нові обмеження, які стосуються енергетики, банківського сектору та торгівлі. Їхня головна мета — скоротити доходи Росії від продажу нафти та ускладнити обхід санкцій через тіньовий флот і криптовалюти.

У сфері енергетики планується повна заборона на морські послуги для транспортування російської сирої нафти. Очікується, що це ускладнить пошук покупців і зменшить прибутки від експорту енергоносіїв. Обмеження мають запроваджувати разом із партнерами після рішення країн G7.

Також санкції розширять проти так званого тіньового флоту: до списку додадуть ще 43 судна, і загалом під обмеженнями опиняться 640 кораблів. Окремо пропонується повна заборона на технічне обслуговування танкерів СПГ і криголамів, що має вдарити по російських газових експортних проєктах.

Другий блок санкцій стосується фінансової системи. До санкційного списку планують внести ще 20 регіональних російських банків, а також обмежити використання криптовалют і платформ, через які обходять обмеження. Під санкції можуть потрапити й банки третіх країн, що допомагають торгувати підсанкційними товарами.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз планував ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну — до 24 лютого 2026 року.