ЕС обновит налоговые правила для снижения бюрократического давления на бизнес

Европейский Союз готовит масштабное упрощение и оптимизацию налогового законодательства, что является очередной попыткой снизить уровень бюрократии объединения. Европейская комиссия рассчитывает снизить расходы компаний на соблюдение налоговых требований на 7 миллиардов евро ежегодно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Официальное представление этого документа намечено на 24 июня 2026 года. После публикации страны-члены ЕС смогут вносить свои правки и утверждать финальный текст законопроекта, для окончательного принятия требующего единогласного голосования всех участников блока.

Ключевые изменения и отмена устаревших ограничений

В проекте документа отмечается, что, хотя действующие правила ЕС помогли уменьшить уклонение от уплаты налогов и поддержали трансграничную торговлю, их сложность существенно возросла. Это усложнило работу как для самого бизнеса, так и для налоговых администраций.

Основные налоговые новации, которые предлагает Еврокомиссия:

Расширение льгот: планируется расширить освобождение от налога у источника выплаты, чтобы охватить больше компаний.

Льготы на исследования: предлагается ввести единую для всего ЕС скидку на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы как минимальный стандарт. Это позволит бизнесу мгновенно или в течение следующих четырех налоговых периодов полностью рассчитывать расходы на инновации из налоговой базы.

Поддержка оборонного сектора: оборонная индустрия блока планируется освободить от ограничений на расходы по заимствованиям.

Отмена дублирования для крупного бизнеса: после введения закона о минимальном налоге для крупных корпораций некоторые нормы правил борьбы с уклонением от налогообложения стали устаревшими. Освобождение крупных компаний от правил контролируемых иностранных компаний, мешавших выведению доходов в низконалоговые зоны, может сэкономить дополнительно 160 миллионов евро ежегодно.

Льготы для малых и средних предприятий: малый и средний бизнес получит освобождение от отдельных положений общеевропейских правил противодействия налоговым махинациям.

Кроме того, реформа предусматривает отказ от процедур предварительного одобрения налоговых льгот. Вместо этого бизнес перейдет на систему самостоятельной оценки с последующими аудиторскими проверками. По оценкам Еврокомиссии, это минимизирует количество бумажной работы и упростит предпринимателям доступ к льготным режимам.

Напомним, Украина готовится к интеграции во внутренний рынок ЕС в 2027 году. Высокая скорость адаптации нормативной базы и заметный прогресс в переговорном процессе могут позволить нашему государству получить полноценный доступ к единому рынку Европейского Союза в следующем году. Юридическое закрепление участия Украины в совместном экономическом пространстве ЕС вполне возможно еще до официального обретения страной полноправного членства в объединении.